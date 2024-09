'Kritike bi bile bolj upravičene, če bi tisti, ki so jih izrekli, poslušali debato'

Na vprašanje, kako gleda na proteste, ki so se odvili pred prizoriščem Blejskega strateškega foruma, je Fajonova odgovorila, da so bili pričakovani in da razume njihovo sporočilo. "Sporočajo isto, kar sporoča tudi slovenski politični vrh, ne samo na forumu, ampak hkrati sporoča zelo pomembno sporočilo svetu. Slovenija je ena redkih držav EU, ki je priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo. Povsod, kjer je mogoče, pozivamo, sledijo nam tudi druge države, zahtevamo takojšnje premirje, humanitarno pomoč civilistom, zahtevamo izpustitev talcev," je naštela.

Do Golobove vlade je bila ostra predsednica države Nataša Pirc Musar, ki jo je zmotilo, da je bila na forum povabljena nekdanja izraelska zunanja ministrica. Po oceni Fajonove je omizje na forumu soočilo različne poglede, debata pa je bila po njenem mnenju "izjemno zanimiva". "Tudi kritike bi bile bistveno bolj upravičene, če bi tisti, ki so jih izrekli, sedeli, ostali v prvi vrsti in tudi poslušali debato," je dejala.

Zaradi udeležbe nekdanje izraelske minstrice je Levica, koalicijska partnerica SD, bojkotirala Blejski strateški forum. Tanja Fajon njihove odločitve ni želela komentirati. "Če so se odločili, da jih forum ne zanima, je to pač njihova legitimna odločitev. Mogoče mi je malo žal, ker bi marsikaj zanimivega slišali iz teh razprav, ki so bile danes deležne velikih pohval," je povedala.