Fajonova: Mislim, da vsak pri sebi ve, kaj pomeni humanost

Kot je uvodoma povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, je bil letošnji blejski strateški forum verjetno najzahtevnejši doslej, glede na trenutne svetovne krize, vojne in poglabljanje delitev v svetu.

"Danes in včeraj smo se ukvarjali predvsem s tem, kako voditelje pripraviti do tega, da se spet zavežejo k tistim temeljem: mednarodnemu, humanitarnemu pravu, demokraciji, človekovim pravicam; in to v svetu, ko se zdi, da prevladujejo pravila moči in ne moč pravil," je dejala.

Dobra udeležba na forumu je po njenem mnenju nakazala močno globalno platformo, ki se je ukvarjala predvsem s tem, kako pravila in vrednote spet oživiti.

Ob govoru predsednice države Nataše Pirc Musar, v katerem je govorila o tem, da odnos do Gaze odraža naše razumevanje človečnosti, kar nekaj gostov v prvi vrsti ni ploskalo. Kako ministrica vidi njihovo gesto?

"Ne bom komentirala, zakaj kdo ni ploskal, mislim pa, da vsak pri sebi ve, kaj pomeni humanost, kaj pomeni odgovornost svetovnih voditeljev, tudi naša moralna drža. Ko gledaš, kako praktično vsak dan, ko se pogovarjamo, umre za en razred šolskih otrok v Gazi, tudi zaradi lakote, in svet ne ukrepa. Ne razumem, zakaj nimamo te človečnosti v sebi," je povedala.

Dodala je, da je Slovenija ostro obsodila teroristični napad, ki ga je Hamas izvedel na Izrael, danes pa obsoja ravnanje izraelske vlade v Gazi. "Slovenija ima tu jasno pozicijo, ko gledamo naseljevanje Zahodnega brega, izrazito nasilje, pobijanje civilistov, stradanje, prisilno razseljevanje, zaprti mejni prehodi za humanitarno pomoč. Slovenija tu zelo jasno sporoča svetu: imamo moralno odgovornost, gre za zelo jasne kršitve mednarodnega in humanitarnega prava," je opozorila.

Fajonova je v pogovoru komentirala tudi zapis Janeza Janše na temo letošnjega foruma in odgovorila na vprašanje, ali vlada razmišlja o uvedbi sankcij zoper Milorada Dodika. Kaj je povedala, si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!