Komentar Fajonove in Novakove na dogajanje v ZDA: Besede ubijajo

Tadeja Lampret , dopisnica za 24UR iz ZDA, je povedala, da se zadeve v Washingtonu ne umirjajo, mnogi pa zapuščajo potapljajočo barko predsednika Donalda Trumpa . V prestolnici se sprašujejo, kako preživeti do inavguracije, do katere jih loči še 13 dni. Razmišljajo tudi o sprožitvi ustavne obtožbe, ta bi bila že druga zoper (še vedno aktualnega) ameriškega predsednika. Številni analitiki so prepričani v to, da bo dogajanje v ZDA pomenilo škodo za državo tudi na mednarodnem parketu.

"Vsako nasilje je obsojanja vredno. To nas lahko nauči, kako pomembne so naše besede, besede naših izpostavljenih ljudi in besede medijev. Besede lahko ubijajo, sprožajo pa lahko tudi še več sovraštva in delitev. Ne zdi se mi dobro, da imamo lažne račune na socialnih medijih, saj bi vsi morali stati za svojimi besedami. Da pa sovraštvo spodbujajo vidni politiki, je obsojanja vredno," je dejala Ljudmila Novak, evropska poslanka.

"To, kar se je včeraj dogajalo … Prizori so bili šokantni, ni pa bilo ravno presenečenje. Več let smo opozarjali, kam lahko spodbuja ta retorika, podžiganje nasilja, sovraštva, teorij zarot. In vse to se je zgodilo v Ameriki. Predsednik Trump še vedno ne priznava volitev, tako kot premier Janša, ki še ni čestital zmagovalcu oziroma je pred časom čestital poražencu. Mislim, da smo dosegli politično dno, kar se tiče retorike tudi v Sloveniji. Na socialnih omrežjih se dogaja vojna, in ko v to posegajo politiki, to podžigajo … Kot je rekla kolegica Novak: besede ubijajo, zgodijo se žrtve."

"Tudi mene skrbi stanje v Sloveniji, vem, da nemir in psihoza zaradi covida vse to stopnjujeta, zato pa razni zapisi na družbenih omrežjih s strani kogarkoli privedejo do neslutenih posledic. Morali bi biti previdni in se tudi v Sloveniji tega zavedati," je nadaljevala Novakova.

Fajonova je nadaljevala, da je jezna in žalostna, ker Janša kot edini evropski voditelj Joeju Bidnu še ni uspel čestitati ter da mu je Trump očitno vzornik. "Bojim se, da bi bes in jeza, ki sta tudi pri nas že prisotna v ljudeh, lahko izbruhnila in pripeljala do podobnih stvari. Mislim, da se moramo politiki in mediji zavedati svoje odgovornosti pri komunikaciji," je dodala.