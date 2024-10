Fajonova in Tajani pohvalila odnose med Slovenijo in Italijo

Oba sta izpostavila dobro gospodarsko sodelovanje, ki ga državi želita še krepiti. Tajani je povedal, da so se pogovarjali tudi o jedrski energiji, ki bo po njegovih besedah zaradi cen energije pomembna za konkurenčnost italijanskih podjetij. "Jedrska energija se nam zdi ključen vir za naš podjetniški in industrijski sistem," je dejal.

Oba ministra sta pohvalila odnose in sodelovanje med Italijo in Slovenijo. Fajonova je dejala, da je beseda na Brdu pri Kranju tekla o možnosti za skupne projekte na različnih področjih, pri čemer je med drugim omenila upravljanje z vodami, ribištvo, energetiko in podnebne ukrepe.

Italija je po njegovih besedah na področju energetike naklonjena mešanici jedrske energije in obnovljivih virov. Omenil je še druge načine izmenjave znanja in praks s Slovenijo, denimo na področju kmetijstva. Podprl je tudi vzpostavitev slovensko-italijanskega poslovnega foruma.

Kot pomembno temo za obe državi je izpostavil tudi področje migracij in nadzora na mejah, s Fajonovo sta pohvalila sodelovanje policij obeh držav. Po njenih besedah so se dogovorili o novi trilaterali med Slovenijo, Italijo in Hrvaško, ki naj bi potekala prihodnje leto v Sloveniji.

Fajonova in Tajani sta danes poleg skupne izjave po zasedanju podpisala tudi izvedbeni program sodelovanja v kulturi in izobraževanju med vladama za obdobje med letoma 2024 in 2029. Ta med drugim vsebuje določbe in predloge sodelovanja glede podpore organizacije in izvedbe čezmejnega projekta Evropska prestolnica kulture - ta naziv bosta februarja 2025 skupaj prevzeli Nova Gorica in Gorica.