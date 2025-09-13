Svetli način
Fajonova in Wang izpostavila dobre odnose med državama

Ljubljana, 13. 09. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
18

Zunanja ministra Slovenije in Kitajske Tanja Fajon in Wang Yi sta se po pogovoru v Ljubljani strinjala, da se odnosi med državama na več področjih uspešno razvijajo. Izpostavila sta še velik pomen multilateralizma ob trenutnih razmerah v svetu ter pomen dobrih odnosov med EU in Kitajsko, ki so po njunem mnenju v obojestranskem interesu.

Slovenija in Kitajska imata dolgoleten prijateljski dialog, je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon dejala po srečanju s kitajskim kolegom, ki je v Sloveniji na uradnem obisku.

Wang Yi pa je poudaril, da je Slovenija zgleden primer države, s katero Kitajska dobro sodeluje, ter dodal, da sta imela z ministrico poglobljen pogovor o krepitvi sodelovanja med državama. "Še naprej si bomo prizadevali za zgledno sodelovanje in nova poglavja v našem prijateljstvu," je dejal kitajski minister.

Tanja Fajon in Wang Yi
Tanja Fajon in Wang Yi FOTO: Bobo

Vodja slovenske diplomacije je izpostavila zlasti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko, ki se v zadnjih letih krepi, pa tudi sodelovanje na številnih drugih področjih, od investicij do kulture, znanosti in izobraževanja.

"Od decembra leta 2019, ko je minister Wang prvič obiskal Slovenijo, se je trgovinska menjava med državama povečala z 1,3 milijarde evrov na 7,3 milijarde evrov. Danes je Kitajska naš peti najpomembnejši trgovinski partner, kar kaže na naraščajoč pomen gospodarskih odnosov med državama, vključno s povezljivostjo Luke Koper," je povedala ministrica Fajon.

Ob tem se je zavzela za večjo uravnoteženost blagovne menjave. Slovenija v tem pogledu namreč trenutno beleži velik primanjkljaj. Izpostavila je tudi pomen zagotavljanja stabilne dobave redkih kovin iz Kitajske, ki je "za nekatera slovenska podjetja eksistencialnega pomena". "Zato je pomembno, da ohranimo medsebojno zaupanje in zagotovimo sistemske rešitve, ki bodo v obojestransko korist," je dodala Fajonova.

Kitajski zunanji minister Wang Yi v Sloveniji
Kitajski zunanji minister Wang Yi v Sloveniji FOTO: Bobo

Zunanja ministrica je opozorila še na pomen stabilnih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko, ki so po njenih besedah v obojestranskem interesu. Wang pa je dejal, da bi morali Evropa in Kitajska sodelovati ter biti prijateljici in ne tekmici.

Govorila tudi o vojnah v Gazi in v Ukrajini

Med kosilom, ki sledi izjavi za novinarje, naj bi ministra govorila predvsem o regionalnih vprašanjih, zlasti vojni v Ukrajini in v Gazi, ter drugih globalnih vprašanjih, pri čemer je Fajonova poleg Gaze omenila Iran, Afganistan, Mjanmar in stabilnost v indijskopacifiški regiji.

V izjavi po dopoldanskem pogovoru sta sicer oba opozorila na pomen multilateralizma v mednarodnih odnosih in spoštovanja načel Ustanovne listine ZN.

Wang Yi in Tanja Fajon
Wang Yi in Tanja Fajon FOTO: Bobo

"Soočamo se s kršitvami mednarodnega prava brez primere, zlasti mednarodnega humanitarnega prava ter človekovih pravic. Dogajanje v Gazi nas vsakodnevno opominja na to. Skupaj si moramo prizadevati, da bo multilateralizem ostal temelj mednarodnega reda ter da mednarodno pravo ne ostane zgolj črka na papirju. Slovenija je v okviru Varnostnega sveta ZN pokazala svojo načelno držo, ki jo prepoznava tudi Kitajska," je povedala ministrica.

Wang je dejal, da je Kitajska odgovorna članica mednarodne skupnosti, ki želi spodbujati dialog in mirovna pogajanja. Zatrdil je še, da si njegova država ne prizadeva za to, da bi v svetu vzpostavili alternativo obstoječim strukturam, temveč želi sodelovati z vsemi odgovornimi državami za boljšo prihodnost sveta.

Fajonova pa je Peking pozvala, naj uporabi ves vpliv, ki ga ima pri Rusiji, da ta preneha z napadi na Ukrajino, ter za dosego pravičnega in trajnega miru.

Wanga bosta danes sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, na programu ima še srečanje s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem.

Kitajski zunanji minister je v Ljubljano prispel iz Avstrije, v okviru evropske turneje, ki se bo zaključila v torek, bo nato obiskal še Poljsko.

Wang Yi tanja fajon kitajska slovenija
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
13. 09. 2025 14.02
+1
Teli kitajci so še hujši po porpagandi koker srbi in rusi.
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
13. 09. 2025 14.01
+1
Jedrna Evropa in feministična zunanja politika pa to 🤣
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
13. 09. 2025 13.56
+0
Končno Fajonka sprejela enega svetovnega politika. Do sedaj se je družila s samimi zgubami.
ODGOVORI
1 1
Jože50
13. 09. 2025 13.54
+2
G.Fajonova je izpostavila da so odnosi med Kitajsko in Slovenijo dobri,verjetno bi tako bilo v srečanju z Putinom,Trumpom ter severno Korejskim voditeljem. Tanja je prijateljica celega sveta,prava Slovenska svetnica.
ODGOVORI
2 0
2fast4
13. 09. 2025 13.53
+1
Uničevalka slo naroda..
ODGOVORI
3 2
Houdre
13. 09. 2025 13.52
+2
Jedrna evropa🤮🤮🤮
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
13. 09. 2025 13.49
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Tanjo Fajon.
ODGOVORI
0 1
ArkaMast
13. 09. 2025 13.45
no, super to
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
13. 09. 2025 13.49
+0
Hvala Tanji in gospodu Maljevcu,da delata tako dobro.
ODGOVORI
1 1
PuntaChristo
13. 09. 2025 13.44
+1
Zanimivo, da sta se zato, kar sta si povedala morala srečat osebno!? Samo stroški in nič druga. Zakaj se ne zgledujeta po Trumpu? On ogromno stvari uredi po telefonu, pa so ZDA, ne pa mi, ko za nas sploh nihče ne ve, a stroške si delamo, ker pač novinarka mora pač obiskat čim več držav iz spiska. Hja, saj jim bo odklenkalo, še malo ....
ODGOVORI
2 1
300 let do specialista
13. 09. 2025 13.43
+0
Tanja je "poudarila pomen".
ODGOVORI
1 1
Andrej Lon?ar3
13. 09. 2025 13.25
+3
Tanja,tale te na solati poje...
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
13. 09. 2025 13.24
+1
fajon, ti res po novem 1.dama v r slo vodi zunanjo politiko...?
ODGOVORI
1 0
PuntaChristo
13. 09. 2025 13.46
+1
Kak to misliš? A ni prva "dama" gospod Musar?? A jaz morda kaj ne vem?
ODGOVORI
1 0
Castrum
13. 09. 2025 13.16
+1
Ola, sem preveril - 6.991.817.000 € € je letnega uvoza s Kitajske, na Kitajsko izvozimo letno. 274.933.000 €.........ni čudno da je Kitajc zadovoljen,
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
13. 09. 2025 13.31
-1
Vseeno je bolje kot nič, ker Kitajska je ogromen trg in uzvoz lahko povečamo.
ODGOVORI
0 1
Castrum
13. 09. 2025 13.12
+3
Rrgovski partner v izvozu ali uvozu....sam prašam, ker nisem prepričan da ona to ve...
ODGOVORI
3 0
