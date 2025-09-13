Fajonova in Wang izpostavila dobre odnose med državama

Zunanja ministra Slovenije in Kitajske Tanja Fajon in Wang Yi sta se po pogovoru v Ljubljani strinjala, da se odnosi med državama na več področjih uspešno razvijajo. Izpostavila sta še velik pomen multilateralizma ob trenutnih razmerah v svetu ter pomen dobrih odnosov med EU in Kitajsko, ki so po njunem mnenju v obojestranskem interesu.

Slovenija in Kitajska imata dolgoleten prijateljski dialog, je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon dejala po srečanju s kitajskim kolegom, ki je v Sloveniji na uradnem obisku. Wang Yi pa je poudaril, da je Slovenija zgleden primer države, s katero Kitajska dobro sodeluje, ter dodal, da sta imela z ministrico poglobljen pogovor o krepitvi sodelovanja med državama. "Še naprej si bomo prizadevali za zgledno sodelovanje in nova poglavja v našem prijateljstvu," je dejal kitajski minister.

Tanja Fajon in Wang Yi FOTO: Bobo icon-expand

Vodja slovenske diplomacije je izpostavila zlasti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko, ki se v zadnjih letih krepi, pa tudi sodelovanje na številnih drugih področjih, od investicij do kulture, znanosti in izobraževanja. "Od decembra leta 2019, ko je minister Wang prvič obiskal Slovenijo, se je trgovinska menjava med državama povečala z 1,3 milijarde evrov na 7,3 milijarde evrov. Danes je Kitajska naš peti najpomembnejši trgovinski partner, kar kaže na naraščajoč pomen gospodarskih odnosov med državama, vključno s povezljivostjo Luke Koper," je povedala ministrica Fajon. Ob tem se je zavzela za večjo uravnoteženost blagovne menjave. Slovenija v tem pogledu namreč trenutno beleži velik primanjkljaj. Izpostavila je tudi pomen zagotavljanja stabilne dobave redkih kovin iz Kitajske, ki je "za nekatera slovenska podjetja eksistencialnega pomena". "Zato je pomembno, da ohranimo medsebojno zaupanje in zagotovimo sistemske rešitve, ki bodo v obojestransko korist," je dodala Fajonova.

Kitajski zunanji minister Wang Yi v Sloveniji FOTO: Bobo icon-expand

Zunanja ministrica je opozorila še na pomen stabilnih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko, ki so po njenih besedah v obojestranskem interesu. Wang pa je dejal, da bi morali Evropa in Kitajska sodelovati ter biti prijateljici in ne tekmici.

Govorila tudi o vojnah v Gazi in v Ukrajini

Med kosilom, ki sledi izjavi za novinarje, naj bi ministra govorila predvsem o regionalnih vprašanjih, zlasti vojni v Ukrajini in v Gazi, ter drugih globalnih vprašanjih, pri čemer je Fajonova poleg Gaze omenila Iran, Afganistan, Mjanmar in stabilnost v indijskopacifiški regiji. V izjavi po dopoldanskem pogovoru sta sicer oba opozorila na pomen multilateralizma v mednarodnih odnosih in spoštovanja načel Ustanovne listine ZN.

Wang Yi in Tanja Fajon FOTO: Bobo icon-expand