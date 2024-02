Fajonova iz bolnišnice: Velika hvala vsem, ki skrbite za bolnike

"Danes je svetovni dan redkih bolezni. Dan, ki ga tudi sama vsako leto zaznamujem z opozarjanjem na te bolezni in o pomenu dobrega zagotavljanja kakovostne obravnave ljudi v Sloveniji," je Tanja Fajon začela svoj zapis na družbenih omrežjih.

Kot bolnica s KML (kronično mieloično levkemijo) je bila doslej tudi sama aktivna v projektih osveščanja, današnji dan pa preživlja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer se od nedelje zdravi zaradi vnetja. Zdravljenje, tako vsaj upa, te dni tudi uspešno zaključuje. Kot je zapisala, je bil ta teden še ena nova izkušnja, kako je za bolnike pomembno, da se tudi povežejo z nekom, ki že ima podobno izkušnjo.

"O vsem, kar lahko prebiramo o zdravstvu v Sloveniji, ne bom zdaj sodila. Zapisala bom le to, da sem te dni spet izkusila izjemno srčnost, prijaznost, predanost zdravnikov, osebja, vseh, ki skrbijo za nas bolnike. Prijazne besede, nasmeh štejejo več, kot si kdorkoli misli. In teh je bilo veliko. Velika hvala vsem, ki skrbite za bolnike kjerkoli. Tudi vsem našim svojcem in najbližjim," je zapisala.

Izpostavila je, da je zdravje največ, kar imamo. "Vsem želim dobro okrevanje. In ne pozabimo skrbeti za zdravje. Vedno sem si in si bom prizadevala za kakovostno in javno zdravstvo za vse!" je zaključila svoj zapis.

Objavila pa je tudi svojo fotografijo iz bolniške postelje.