Fajonova izraelskega veleposlanika ne bo poklicala na pogovor

Sredina projekcija posnetkov napada Hamasa, ki jo je organiziralo izraelsko veleposlaništvo, po oceni zunanje ministrice Tanje Fajon spada med dejavnosti, ki jih diplomatsko predstavništvo lahko izvaja. Kot je dejala po seji vlade, tako ni razloga za to, da bi izraelskega veleposlanika poklicali na pogovor na ministrstvo. Pred ameriškim veleposlaništvom se je zjutraj zbrala skupina protestnikov, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi.

To so diplomatske aktivnosti, ki jih veleposlaništvo lahko izvaja, pričakujemo pa, da potekajo v skladu z diplomatskimi praksami in slovensko zakonodajo, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. "Če so bile kakšne sporne prakse pri organizaciji ali je prišlo do kršitev diplomatskih praks ali zakonodaje, pa se bomo ustrezno odzvali," je dodala. Dejala je, da bi sicer veleposlaništvo v danih razmerah lahko bolje premislilo, kako organizirati tak dogodek. Ministrica je poudarila, da ni nič spornega v tem, da veleposlaništva organizirajo dogodke, je pa sporno to, da je Mini teater, kjer naj bi potekala projekcija, dobil grožnje. "Nestrpnost v naši družbi ne sme dobiti prostora, obsojam vsa dejanja, ki temeljijo na nestrpnosti ali sovražnosti," je dejala ministrica.

Izraelsko veleposlaništvo je v sredo pripravilo projekcijo posnetkov napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Ta bi morala potekati v Mini teatru, kjer so jo po grožnjah odpovedali in je nato potekala na alternativni lokaciji. Napoved projekcije je povzročila precej razburjenja zlasti v vrstah stranke Levica, ki je trdila, da gre za vmešavanje Izraela v slovenske zadeve in da bi moral veleposlanik zato na zagovor. Fajonova je medtem zatrdila, da so v koaliciji enotni in so se danes strinjali, da sredino dogajanje ne daje razloga za to, da bi izraelskega veleposlanika poklicali na razgovor na MZEZ.

