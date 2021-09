Fajonova Janšo pozvala k takojšnji poravnavi obveznosti do STA

"Pogojem, ki jih STA postavljate za izvršitev zakonsko obvezujočega izplačila sredstev ne verjame nihče, verjetno tudi sami ne. Še več, slovenska pravna in strokovna medijska javnost, opozicijske stranke ter najvišji predstavniki Evropske unije vas dnevno pozivamo k spoštovanju slovenske in evropske zakonodaje, ki narekujeta vladno financiranje agencije v delu opravljanja javne službe, čemur se s ciničnimi izgovori izogibate, pozivom pa posmehujte," je zapisala predsednica opozicijske SD.

'Za namerno zrušitev enega izmed stebrov javnega interesa bo odgovorna aktualna vlada'

Po njenem mnenju bo v primeru stečaja STA, ki mu bomo ob nadaljevanju ignorance verjetno priča že v naslednjem mesecu, za načrtno in namerno zrušitev enega izmed stebrov javnega interesa slovenske družbe in njene pravice do informiranosti, do svobode in pluralnosti medijev, odgovorna aktualna vlada.

Namesto da bi te vrednote aktualna vlada ščitila, kot bi jih morala vsakokratna, jih ima raje za talca v službi svojih političnih interesov, za orodje političnega obračunavanja in utrjevanja avtoritarnosti svojega delovanja, je še dodala.

Pri nastali situaciji, za katere kolektivno odgovornost nosi celotna vlada, po njenem mnenju ne gre več za retorično vprašanje, ali bi ta morala slediti zakonu, ustavi in javnemu interesu, pač pa vse bolj za potrjeno tezo o odgovornosti in pričakovanih sankcijah vlade in njenih predstavnikov, ki namerno, načrtno in zavedajoč se zakonskih kršitev rušijo STA in s tem javni interes države. "Javni interes ni v lasti nobene in nikogaršnje politike, temveč v službi državljank in državljanov!" je dodala.

'Državljanom dolgujete pojasnilo, opravičilo in takojšnjo reakcijo'

Fajonova je zato Janši še napisala, da državljanom dolguje pojasnilo, opravičilo, predvsem pa takojšnjo in odločno reakcijo, torej izplačilo zapadlih in tekočih zakonskih obveznosti do STA.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je prejšnji teden sporočil vodstvu STA, da zavrača plačilo mesečnega zahtevka tudi za julij. STA tako ostaja brez državnega financiranja, ki ga za izvajanje javne službe predvidevata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon, že 245 dni.