'Kajzer je kršil zakon, zato je bil odpoklic nujen'

Vlada je Kajzerja odpoklicala, potem ko naj bi ta predsedniku stranke SDS Janezu Janši posredoval vsebino diplomatske depeše, ki je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu v veleposlaništvu za zbiranje podpisov za podporo. Takšna praksa glede objav je sicer nekaj običajnega.

Kajzer naj bi tudi po odpoklicu ohranil delovno mesto v slovenski diplomaciji. "Osebno sem ga obvestila in obžalovala, da sva se srečala v takšnem položaju. Zahvalila sem se mu za sodelovanje. Konec meseca se vrača v Ljubljano. Zagotovo bomo našli priložnost za dobro sodelovanje naprej," je dejala ministrica Fajonova.

Po njenih besedah je vlada odločitev sprejela soglasno, glede poziva Pahorja po spremembi postopkov pa je dejala le: "Pogovarjala sva se o možnosti, da bi bil predsednik države predčasno seznanjen o tem, o čemer je predsednik govoril tudi s premierjem."

Na vprašanje, ali je Kajzer priznal dejanje, je ministrica odgovorila, da veleposlanik na pogovoru o tem ni govoril. Četudi morda sam ni posnel depeše in je poslal naprej, pa je dovolil, da je nekdo uporabil njegov računalnik in naslov, je dodala.

Zatrdila je, da MZZ trenutno še nima Kajzerjevega naslednika za položaj. "Ne, absolutno ne. To so dolgotrajnejši postopki. Seveda bomo morali čim prej razmisliti o odpravniku poslov, ali bo to nekdo iz Ljubljane ali z veleposlaništva. Prav veliko časa za razmislek nimamo, ker gre za pomembno mesto," je dejala ministrica in napovedala objavo razpisa za zasedbo položaja.

Pravi, da se interpelacije ne boji

Fajonova je v torek v New Yorku na pogovoru s slovenskimi dopisniki tudi dejala, da se ne boji morebitne interpelacije zaradi odpoklica veleposlanika iz Washingtona in bi z veseljem pojasnila ozadje. Možnost interpelacije omenjajo v SDS.

"Ne bi se bala interpelacije, ker bi imela priložnost pojasniti ozadje. V mojem interesu je, da ščitim pravilnik in zakon o diplomaciji, predvsem pa tudi vse zaposlene in interes Slovenije. Če bi taka interpelacija prišla, bi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja in očitke. Preseneča me, da se to ni zgodilo. Očitno ni bilo dovolj trdnih dokazov," je dejala.