Fajonova: Kot odgovorna opozicija bomo še naprej opozarjali na nepravilnosti

Fajonova je v izjavi za medije pred državnim zborom izpostavila, da bodo kot "odgovorna opozicija" še naprej opozarjali na nepravilnosti. "Hkrati pa je moja vsebinska želja, da bi opozicija res močno okrepila sodelovanje s partnerstvom, postavila svoje zaveze in ljudi v naslednjih tednih in mesecih prepričala, da bomo sposobni bolje in bolj normalno obvladovati razmere v državi in – upam – tudi zmagati na naslednjih volitvah," je povedala Fajonova.

Na sestanku se bodo vodje opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB dogovarjale, kaj naj kot opozicija še storijo, da bi še bolj "zamajali škodljivo vlado" in jo zamenjali.

Naklonjena je povezovanju opozicije v luči sodelovanja, ki je po njenem mnenju v tem trenutku ključno. Poudarila je, da so potrebni močni posamezni programi strank s skupnimi točkami. "V zadnjem letu nam je že uspelo spisati veliko skupnih programskih zavez in naše povezovanje je dobro. Treba pa ga je še nadgraditi in ljudi prepričati, da smo lahko sposobna in verodostojna alternativa," je dejala.

Pred sobotnim kongresom pa so po njenem mnenju veliki tudi pritiski na stranko DeSUS. Povedala je, da se o morebitnem povezovanju pogovarja tako z nepovezanimi poslanci kot tudi s poslanci stranke DeSUS, ob tem pa je izpostavila, da je odgovornost njihova. "Sami morajo spoznati, kaj je njihova odgovornost in kaj držijo v rokah," je povedala Fajonova. Po njenih besedah ostajajo vrata Socialnih demokratov odprta za vse, ki "razmišljajo enako in si delijo vrednote".

Komentirala je tudi današnje glasovanje o kandidatu za novega pravosodnega ministra Marjanu Dikaučiču. Izpostavila je, da trenutno nobena stran nima večine, zato vsako glasovanje pomeni vnovično preštevanje. Glasovanje o kandidatu za pravosodnega ministra je označila za "še eno farso", ki se dogaja v državnem zboru.