Fajonova v Izraelu obiskala muzej holokavsta

Ministrica Tanja Fajon se bo med obiskom sestala z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom in zunanjim ministrom Izraelom Kacem , pa tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom ter palestinskim predsednikom vlade in zunanjim ministrom Mohamedom Mustafo.

'Naj dialog zamenja orožje'

Pred odhodom je slovenska zunanja ministrica povedala, da smo znova v ključnem trenutku v regiji, ko pričakujemo, ali bo prišlo do dogovora za izpustitev talcev, in pa za premirje. "Kot razumemo, je tu vprašanje trajanja samega premirja ene in druge strani, prihajajo različne informacije, ampak ključni trenutek, ki ga je potrebno pograbiti," je bila jasna.

Upa, da bodo te dni tudi sami priča, da prihaja do pozitivnih informacij. "Predvsem pa bo še enkrat zelo jasen poziv Slovenije, zlasti izraelski strani, naj ne gre v vojaško operacijo v Rafi, kjer je veliko nedolžnih civilistov, to bo vodilo v novo humanitarno krizo," je opozorila.

"Moje glavno sporočilo bo poziv za mir," je še poudarila Fajonova. Spomnila je, da je Slovenija v Varnostnem svetu zdaj odgovorna za zagotavljanje dialoga in miru. "To bo tudi zlasti sporočilo izraelskemu sogovorniku, ministru Katzu, naj dialog zamenja orožje," je poudarila. Kot je dejala, si želi dosego dogovora za izpustitev talcev in vzpostavitev premirja, ki bi bilo trajno. Želi si tudi zagotovitve dodatne humanitarne nujne pomoči, "da se končata morija in stradanje nedolžnega civilnega prebivalstva". "In da se resno pogovarjamo o priznanju Palestine, rešitvi dveh držav, kar bi zagotovilo tudi varnost Izraelcem," je strnila svoja pričakovanja glede obiska.