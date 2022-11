Fajonova na zagovor pred poslanci v četrtek, Bobnarjeva prihodnji ponedeljek

Zagovor pred poslanci čaka tudi ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar , ki ji v SDS med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Zmotilo jih je odstranjevanje ograje na meji, ravnanje policije ob nedavni aferi o domnevnih spolnih zlorabah ter dopis glede podpor za predsedniške kandidature. Bobnar se bo v parlamentu zagovarjala v ponedeljek.

Kot prva članica ministrske ekipe premierja Roberta Goloba se bo tako v DZ zagovarjala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon . Poslanska skupina je namreč zoper Fajonovo septembra vložila interpelacijo, v kateri ji očitajo zlorabo diplomatsko-konzularne mreže za favoriziranje ene kandidatke na predsedniških volitvah in kršenje zakona o zunanjih zadevah, ker da se o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja ni posvetovala s predsednikom republike Borutom Pahorjem .

V petek še o več zakonskih predlogih, med drugim o upokojencih in oskrbninah

Med obema interpelacija pa bo v petek na poslanskih klopeh še več zakonskih predlogov, je sklenil kolegij predsednice DZ. Poslance tako čaka obravnava predloga zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Vlada s predlogom interventnega zakona, ki ga je sprejela konec oktobra, predlaga predčasno redno uskladitev pokojnin za 4,5 odstotka že novembra, pomagati pa namerava tudi domovom za starejše, in sicer pri financiranju višjih stroškov hrane, elektrike in ogrevanja, z 12 milijoni evrov pa tudi pri financiranju kadra. Ob napovedih nekaterih domov o dvigu oskrbnin pa bo vlada po predlogu zakona dvig oskrbnin omejila na 4,5 odstotka.

DZ bo v petek prav tako odločal o razpisu posvetovalnega referenduma o sprejemu novele zakona o dohodnini, ki bi prinesel višje olajšave za vzdrževane družinske člane.