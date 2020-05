Fajonova: Ne smemo se odmikati od jedrnega dela Evrope

Zavrnila je kakršno koli možnost povezovanja z Janšo. "Janez Janša je imel 30 let priložnost v Sloveniji," je ocenila in dejala, da njegov politični pristop temelji na "slabih praksah". "Izrazito me skrbi razpihovanje sovraštva, napadi na svobodne novinarje, na neodvisno sodstvo, blatenje ugleda naše države tudi na mednarodnem parketu in to v ključnem času, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje EU, ko smo odvisni od evropskih sredstev, denarja, ki bo v podporo ljudem, ki ga potrebujejo. Ne smemo se odmikati od jedrnega dela Evrope, to bo zagotovo del mojih prizadevanj. Janez Janša vnaša strah in razdor," je v oddaji 24UR ZVEČER ocenila Fajonova.

Na vprašanje ali je na prihodnjih volitvah mogoče zmagati "s tezo anti-Janša", potem ko je bila Slovenija pod njegovo vlado v boju s koronavirusom precej uspešna, je Fajonova dejala, da smo bili v boju z zdravstvenim izzivom "uspešni Slovenke in Slovenci, ki smo nastopili enotno in ravnali odgovorno". "Tudi vlada je naredila neke poteze, da smo pravočasno ustavili širjenje. Imamo pa kot socialna demokracija ogromno jasnih idej. Želim si vnesti predvsem nov način vodenja, svežino, modernost, prenovo stranke, delati s tistimi, ki čutijo, da so odmaknjeni od politike - nevladniki, civilne organizacije, sindikati ... predvsem pa želim delati tudi tiste najtežje stvari, kot so pravičen in socialen podnebni prehod, imeti moramo velik investicijski načrt za prenovo države ... narediti želim stvari, za katere smo doslej prelagali odgovornost, kot je dolgotrajna oskrba, moderen pokojninski sistem, in imeti posluh za moderne ideje, kot je recimo legalizacija konoplje ali 32-urni delavnik. Imamo veliko idej, ambicij in znanja,"je zatrdila Fajonova.

Dejan Židan, ki je stranko po šestih letih "predal Fajonovi", je dejal, da je odločitev padla, ker je ocenil, da stranka pod njegovim vodstvom ne more doseči preboja, da se sam ne more vzpostaviti kot alternativa Janši. "Ko sem pred šestimi leti sam dobil priložnost, je bilo vprašanje ali bo socialna demokracija izginila s slovenskega političnega prostora ali bo izginila iz slovenskega parlamenta. Vesel sem, da je po šestih letih vprašanje drugačno, tega prvega vprašanja ni več, je pa vprašanje ali lahko naredimo preboj. Ocenil sem, da moramo zato narediti kadrovsko zamenjavo."Kot je dejal, je Fajonovo prosil, da prevzame stranko, ker v njej vidi prihodnjo predsednico vlade. "Trenutno vlado pa si bomo zapomnili po posrednikih pri nabavi zaščitne in medicinske opreme in po tem, da so bolni starostniki obtičali v domovih za ostarele. To je domet te vlade,"je dodal Židan.

Na levosredinskem političnem polu sicer trenutno največ podpore uživaMarjan Šarec. Na vprašanje, kako si namerava izboriti vodilno vlogo na političnem polu je Fajonova dejala, da namerava SD prevzeti povezovalno vlogo, saj da ni čas za prerivanje: "V slovenski politični prostor vstopam z željo, da naredimo drugačno Slovenijo, drugačno prihodnost." Kot je dejala, želi v slovenski prostor vnesti izkušnje iz evropskega parketa.

Glede prihodnje identitete stranke je dejala, da bo imela zdravstvena kriza nedvomno velike posledice, gospodarski kazalci so slabi: "Ključna vrednota ljudi danes je delo, osredotočiti se moramo tudi na najbolj ranljivega, slehernega posameznika, odpirati delovna mesta, vlagati, ne krčiti, ne varčevati, vlagati v raziskave ... Vsi korona ukrepi, ki so danes na mizi, niso uspešni, ni socialnega dialoga. Brezposelnost narašča in potrebni bodo veliki napori, da se ublaži stisko."

"Fajonova je trenutno v Sloveniji političarka z največjo evropsko kompetenco. Kaj počne trenutna vlada? Odmika nas od držav, kjer je vladavina prava na prvem mestu, od držav, ki so demokratične in tvorijo ogrodje Evrope. Peljejo nas nekam drugam, kjer nočemo biti. Mi nočemo biti del Vzhodne Evrope,"pa je prepričan Židan.

O tem, da ljudje znova iščejo nov obraz, raziskave javnega mneja namreč kažejo veliko podporo Aleksandru Čeferinu pa je dejala, da se v preteklosti novi obrazi niso izkazali: "Socialna demokracija ima v slovenski politiki dolgo zgodovino, jaz kot političarka pa imam razpoznavno kariero na evropskem političnem parketu in bom poskušala to znanje in povezave izkoristiti."Židan medtem ostaja v politiki, Fajonovi je izrekel vso podporo pri njenem delu na čelu stranke.