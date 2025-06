Fajonova o Bližnjem vzhodu: Smo v stiku s Slovenci, Han za evropski angažma

Najnovejše dogajanje na Bližnjem vzhodu po besedah ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon predstavlja zelo nevarno in nepredvidljivo eskalacijo razmer. "Slovenija poziva vse akterje v regiji, da se vzdržijo stopnjevanja napetosti," je povedala ob robu Slovenskega globalnega foruma v Mariboru.

"Razmere na Bližnjem vzhodu so izjemno nevarne," je po današnjih napadih Izraela na iranske cilje ter povračilnih iranskih napadih na izraelske cilje poudarila Fajonova. Davi je govorila s predstavniki slovenskih veleposlaništev v Teheranu in Tel Avivu. "Slovenci, ki so tam, predvsem diplomati, so v nezavidljivem položaju. Ob že tako grozljivi vojni, ki jo spremljamo v Gazi, lahko to stopnjevanje napetosti vodi v vojno bistveno večjih razsežnosti. Položaj intenzivno spremljamo in smo v stiku s Slovenci, ki se na nas obračajo," je povedala.

Tanja Fajon FOTO: Bobo icon-expand

Po njenih ocenah trenutno v Iranu in Izraelu sicer ni veliko Slovencev. "Omejujemo seveda potovanja in bomo na voljo kot ministrstvo, kot država, da vsem v tej situaciji pomagamo," je dejala. V Iranu sta se na veleposlaništvo zaenkrat obrnila dva slovenska državljana. "Vsem, ki se bodo obrnili na nas, bomo pomagali. Bomo pa morali to delati v sodelovanju z vsemi tujimi predstavništvi, zlasti znotraj Evropske unije," je pojasnila.

Satelitski posnetek jedrskega objekta v Natancu FOTO: AP icon-expand

Slovenija bo po njenih besedah usklajevala odziv z drugimi državami. "Zaenkrat spremljamo razmere in se medsebojno obveščamo," je še povedala. Slovenskega globalnega foruma v Mariboru se udeležuje tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, po besedah katerega "nobena vojna ne vpliva blagodejno na gospodarstvo". "Zadeve so zelo, zelo resne, treba je malo počakati, ampak ta norija v Izraelu in delovanje Izraela se mora končati in tu bo morala tudi Amerika svoje narediti," meni.

Prizorišče izraelskega napada v Teheranu FOTO: AP icon-expand