Iz Gaze evakuirali slovensko tričlansko družino

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je podala izjavo glede aktualnih informacij o evakuaciji slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda. Kot je povedala Fajonova, jim je pred dnevi uspela evakuacija slovenske tričlanske družine. Kot je poudarila, je šlo za zelo težko in zahtevno evakuacijo. Ena izmed oseb je huje poškodovana in je trenutno v bolnišnici v Kairu. Preostali so na varnem in v dobri oskrbi, je zagotovila.

Kot so poudarili na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), gre za evakuacijo iz zaprtega območja, kjer prehodi praktično niso mogoči, zelo težka je tudi komunikacija, kar se je izkazalo tudi v primeru tričlanske slovenske družine. A MZEZ je kljub temu uspelo z družino skomunicirati, da smejo trije državljani zapustiti Gazo preko mejnega prehoda Rafa v Egipt. Ker je bila slovenska državljanka huje poškodovana, je bil velik problem tudi mobilnost. Veliki iznajdljivosti in pogumu družine se gre zahvaliti, da jim je uspelo zapustiti Gazo, da so prispeli v Egipt, kjer so na varnem, poškodovana obseba pa v bolnišnici, je pojasnil vodja konzularne službe Viktor Mlakar. icon-expand Gaza FOTO: AP "Bila je zelo težka evakuacija, ker sta bili dve osebi poškodovani, ena celo huje. Družino je bilo treba najprej iz severa Gaze prepeljati na jug. Ves čas smo se dogovarjali z našimi ambasadami, pomagali smo si s humanitarnimi organizacijami in tričlanska slovenska družina je zdaj v Kairu," je razkrila zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot je povedala, so evakuacijo izvedli že pred dnevi, a so javnost šele danes obvestili zaradi zaščite družine. "Za nami je huda evakuacija, ampak z veseljem lahko sporočimo, da je slovenska tričlanska skupina na varnem in da bo verjetno v prihodnosti potovala v Slovenijo," je sklenila Fajonova.