Slovenija dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na novinarski konferenci pojasnila, da je Slovenija sprejela prve sankcije proti Izraelu na nacionalni ravni. Vlada je dva ministra izraelske vlade razglasila za nezaželeni osebi v Sloveniji.

Po besedah Fajonove gre za prvi tovrstni ukrep te narave na ravni Evropske unije. S sankcijami želi Slovenija Izraelu sporočiti, da se mora "pobijanje nedolžnih civilistov v Gazi končati".

Slovenija tako sprejema ukrepe proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in izraelskemu ministru za finance in obrambo Bezalelu Smotriču.

"Gre za ministra, ki s svojimi genocidnimi izjavami spodbujata skrajno nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev. Javno zagovarjata širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, prisilne izselitve Palestincev in pozivata k nasilju zoper civilno palestinsko prebivalstvo. S svojimi dejanji in stališči spodbujata etnično čiščenje Zahodnega brega in Gaze," je v pojasnilu zapisala vlada.

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so sredi junija že sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška. Zunanji ministri peterice držav so oba izraelska ministra v skupni izjavi obtožili spodbujanja nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Gaze pri tem niso omenjali, poroča STA.

Kot smo poročali v torek, zunanji ministri EU niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic.