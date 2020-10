Fajonova o združevanju regulatorjev: Morali bi zvoniti vsi alarmi

"Splošno mnenje je, da je različnih agencij preveč, zato utegne marsikdo to vladno namero celo pozdraviti in ji ploskati," je zapisala predsednica stranke SD Tanja Fajon. Kot poudarja, ta vtis ne bi mogel biti bolj napačen. Opozarja, da tajno nastajanje zakona, s katerim se združujejo doslej neodvisne institucije, pomeni grožnjo za celo vrsto pravic ljudi. Prav vse so namenjene takšni ali drugačni obliki varnosti, pravičnega delovanja trgov in s tem varovanja pravic vseh nas, dodaja.

Kot smo poročali včeraj, vlada pripravlja predlog zakona , s katerim bi združila osem ključnih regulatorjev, nastali pa bi dve t. i. super agenciji, ki bi bili pod neposrednim vplivom in nadzorom vlade. Kot argument za spremembe na ministrstvu za gospodarstvo, kjer so osnutek pripravili, navajajo debirokratizacijo in racionalizacijo. A v oči bode dejstvo, da so osnutek pripravili v ozkem krogu, njegovo besedilo ni javno, prav tako ni bilo o njem niti javne razprave.

Kot je ponazorila, je naloga javne agencije za energijo denimo nadzor trga z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto v interesu varovanja interesov vseh odjemalcev. Agencija za komunikacijska omrežja ima podobno vlogo pri reguliranju trga s telekomunikacijami in internetom. Agencija za varstvo konkurence varuje trg pred kartelnimi dogovarjanji in monopoli. Agencija za trg vrednostnih papirjev skrbi za to, da nihče ni v priviligiranem položaju z izkoriščanjem notranjih informacij, ki lahko prinesejo posvečenim veliko profita. Podobne vloge imajo tudi agencije za zavarovalni nadzor, za varnost prometa, za železnice in civilno letalstvo.

Sprašuje se, zakaj vlada zakon pripravlja v tajnosti in komu je v interesu nastanek superagencij pod politično kontrolo namesto institucij, ki so doslej neodvisno uresničevala poslanstvo v imenu in v interesu vseh državljank in državljanov? Je tudi to združevanje povezano s poizkusom, da se onemogočijo nadzorni postopki, v katerih so se znašli predstavniki vlade? Čeprav so te agencije navidezno daleč od potreb ljudi, bi morali pri vseh nas zvoniti vsi alarmi, še svari Fajonova.