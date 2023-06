Po izvolitvi: 'Eden največjih slovenskih uspehov v mednarodni diplomaciji'

Predsednik vlade Robert Golob je ob izvolitvi Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta sporočil, da je danes Slovenija v New Yorku dosegla enega svojih največjih uspehov v mednarodni diplomaciji: " Gre za rezultat celoletnega trdega dela ekipe, v kateri so sodelovali vsi najvišji predstavniki naše države, zato bi se rad še posebej zahvalil tako predsednici Nataši Pirc Musar, zunanji ministrici Tanji Fajon kot tudi množici vseh sodelavk in sodelavcev v diplomatskih službah, ki so res garali in pripomogli k temu, da smo ta uspeh lahko dosegli. Naše pravo delo pa se s tem šele začenja. Slovenija kot majhna, a samozavestna članica varnostnega sveta bo lahko pomembno prispevala na področjih, kjer včasih veliki obnemorejo, tako bomo delovali kot faktor povezovanja med različnimi interesi. Lahko bomo dejansko vplivali na svetovne politike in verjamem, da bomo znali prisluhniti tudi malim članicam pri tistih izzivih, ki jih najbolj tarejo. Dosledno se bomo zavzemali za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. In vemo, kaj pomenijo podnebne spremembe. Potrudili se bomo, da bo ta točka na glavni agendi Združenih narodov, kajti ravno podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo za našo bodočnost, za našo varnost in mir v svetu."

"Čestitke, Slovenija," pa je po današnji izvolitvi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je čestitala tudi ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, zunanji ministrici Tanji Fajon in vladi.

"Skupaj nam je uspelo. Kandidatura je bila odlična priložnost, da smo državam predstavili svoja zunanjepolitična načela in vrednote ter okrepili medsebojne stike. Zdaj pa začenjamo s trdim delom," je še dodala predsednica.

Vsem, ki so zaslužni za ta uspeh, je čestital tudi bivši predsednik Borut Pahor. "Danes je za Slovenijo pomemben in lep dan, že drugič v kratki zgodovini je dobila mandat ZN za soodločanje o usodnih zadevah sodobnega sveta," je zapisal Pahor, ki je bil predsednik države v času, ko je Slovenija konec leta 2021 vložila kandidaturo.

Odzvali so se tudi v stranki SD. Kot so zapisali, so izredno ponosni na pomemben dosežek, ki je priznanje predanemu delu ministrice Tanje Fajon in ekipe MZEZ v prvem letu mandata: "Članstvo v Varnostnem svetu OZN je izjemna priložnost in obenem odgovornost za Slovenijo, še posebej v času velikih geopolitičnih sprememb."



Kot so zapisali, so v enem letu opravili pogovore s 186 predstavniki držav članic OZN in sodelovali na številnih mednarodnih dogodkih, s katerimi so postavili Slovenijo na svetovni zemljevid: "Pot do tega tako ni bila enostavna, vendar smo skupaj dokazali, da lahko Slovenija doseže vrhunske rezultate, ko smo enotni in si prizadevamo za skupen cilj." Slovenija bo v svetu prepoznana zaradi svojih vrednot in dobrih praks, med njimi pravice do zdravega, čistega, trajnostnega okolja, pravice do vode, boja za enakopravnost in opolnomočenje žensk, so prepričani v SD.