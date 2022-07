Fajonova pojasnila, v čem je razlika med njenim in Janševim obiskom Ukrajine

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sredo obiskala Kijev in vlado seznanila s trenutnim stanjem v Ukrajini. Toda številne je njen obisk zmotil, saj je bila marca, ko se je v Kijev odpravil takratni premier Janez Janša, prav Fajonova med tistimi, ki so bili do obiska kritični. Danes je dejala, da so kritike zoper nje "izjemno neprimerne", saj da je zdaj slika drugačna. Oba sta se sicer na vojno območje odpravila iz istega razloga – da bi oblegani Ukrajini izkazala podporo.

icon-expand Tanja Fajon v Kijevu FOTO: MZZ

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v sredo v Kijevu sestala z zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo, nato pa še s predsednikom vlade Denisom Šmihalom in županom Kijeva Vitalijem Kličkom. V četrtek zgodaj zjutraj se je nato z delegacijo zunanjega ministrstva z nočnim vlakom vrnila na Poljsko in pripotovala v Slovenijo. Danes je o 10-urnem obisku Ukrajine seznanila slovensko vlado. "Obisk v Ukrajini je potekal v varnostno zelo zahtevnem času," je povedala in pojasnila, da so imeli v času obiska tudi trikrat alarm za zračno nevarnost, vsak alarm pa traja uro in pol. "Ljudje se ne umikajo več, ker po petih mesecih ruske invazije želijo živeti kar se da normalno življenje," je dejala.

Fajonova je bila marca do Janševega obiska Ukrajine kritična Številni so do njenega obiska kritični, zlasti zato, ker je tudi sama kritizirala obiskovanje Ukrajine, ko se je tja odpravil takratni premier Janez Janša. Marca se je v Kijev odpravil s poljskim in češkim predsednikom vlade Mateuszom Morawieckiem in Petrom Fialo, tam pa so predsedniku Volodimirju Zelenskemu izrekli podporo. Šlo je za prvi visok obisk tujih uradnikov v Ukrajini od začetka ruske invazije. "Vaš obisk v Kijevu v tem težkem času za Ukrajino je močan znak podpore. To resnično zelo cenimo," pa je takrat dejal Zelenski. Fajonova je takrat kot predsednica SD komentirala, da bi lahko obisk treh voditeljev dal tudi napačno sporočilo. "Da vodi v neko eskalacijo vojne, česar si nihče ne želi," je dejala. "Odhod na vojno območje je sicer pogumno početje, ampak ta pogum je tudi tveganje za ukrajinsko vojsko, ki mora varovati visoke državnike, ki gredo na tvegano območje, namesto da brani svoje nedolžne civiliste," je še dodala Fajonova.

Fajonova: Kritike so izjemno neprimerne Danes je dejala, da so kritike zoper nje "izjemno neprimerne". "Pet mesecev po trajanju ruske agresije je čutiti utrujenost in izčrpanost ljudi. Danes so Ukrajinci zelo hvaležni za vsak tuj obisk. Pred petimi meseci, ko se je začela vojna, so se vsi tuji diplomati, veleposlaniki in tujci preprosto umaknili in bili pozvani, da se umaknejo iz Ukrajine," je dejala in dodala, da takrat niso bile zaželene samostojne nenapovedane akcije in da je danes slika drugačna.

"Danes ima tudi Ukrajina status kandidatke za vstop v Evropsko unijo, in kot sem rekla, obiski se vrstijo," je povedala in zatrdila, da so Ukrajinci danes po petih mesecih utrujenosti hvaležni moralne, politične in praktične podpore. Tudi Janša je sicer marca pojasnil, da se je za obisk odločil, ker se je zavedal, kako so se Ukrajinci počutili. "Slovenija je bila v podobni situaciji pred tremi desetletji. Tudi mi smo se borili za našo svobodo, neodvisnost in za naša življenja," je takrat pojasnil. Poljski premier pa se je marca Janši zahvalil, saj da je bil prav slovenski predsednik vlade pobudnik obiska.

'Ukrajinci so izčrpani, čutijo bolečino in strah' Na novinarski konferenci je povedala, da je že okoli 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja pod nadzorom ruskih sil. "Neformalno pa naj bi se Rusija pripravljala na priključitev zaseženih ozemelj z lažnimi referendumi," je opozorila in dodala, da hkrati potekajo tudi intenzivni spopadi za nadzor nad pristanišči, katerih izguba bi bila velik strateški poraz za Ukrajino. Dejala je tudi, da v Kijevu še vedno verjamejo, da bo prva ladja z ukrajinskim žitom pristanišče zapustila še ta teden. Do zdaj ladje pristanišč še niso zapustile zaradi bližnjih spopadov in obstreljevanj.