Fajonova pozvala Janšo k zamenjavi Kreka in Kacina

Vladi Fajonova predlaga resen razmislek o zamenjavi direktorja NIJZ Kreka "z osebo, ki bo povrnila strokovno avtoriteto te ključne institucije ter glede na zaskrbljujoče informacije o razmerah v NIJZ omogočila glas stroke pri upravljanju krize" . Predlaga tudi zamenjavo uradnega vladnega govorca za covid-19 Kacina, in sicer "z osebo iz epidemiološke stroke, ki bo na miren, preudaren in pojasnjevalen način prevzela ključno vlogo pri komunikaciji z javnostjo" .

Predlaga zamenjavo Kreka in Kacina

Fajonova v pismu Janši očita zmedeno, nedosledno in nestrokovno komunikacijo pristojnih pri ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, kar po njenem mnenju dokazuje tudi zadnje dogajanje "o napovedi opustitve mask v šolah, ki ji je nato sledilo zanikanje s strani uradnega vladnega govorca" . Zato Fajonova Janši predlagala, naj vlada pripravo ukrepov za zajezitev epidemije vrne v roke epidemiološke stroke, nato pa sprejema odločitve na podlagi njenih priporočil. Zmeda je nastala včeraj, ko je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant sporočila, da maske za otroke v razredih niso več potrebne, vladni govorec Jelko Kacin pa je na novinarski konferenci dejal, da odločitev glede ukinitve tega ukrepa ni bila sprejeta. Dokument lahko preberete tukaj .

Napovedano namero vlade za oblikovanje načrta za omejevanje epidemije Fajonova pozdravlja, vendar pa ob tem predlaga, naj vlada načrt "pripravi v sodelovanju in z vključevanjem različnih strok". "Ukrepi naj bodo logični in življenjski, komunicirani jasno in iskreno," je zapisala.

Podprla je tudi pobudo predsednice SAB Alenke Bratušek za sklic političnega vrha, namenjenega dogovorom za zajezitev epidemije, ter opozorila "na potrebo po takojšnji in urgentni okrepitvi sposobnosti zdravstvenega sistema za obravnavo in pomoč bolnikom z respiratornimi težavami, tako covidom-19 kot tudi drugih sezonskih obolenj".