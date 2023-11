Fajonova pozvala k mirovnemu procesu, ki bo vodil do priznanja Palestine

"Stojimo ob Izraelu v boju proti terorizmu in ekstremizmu. Obisk v kibucu je bil pretresljiv. Razumem strah in jezo ter odločno obsojam nasilje in vse oblike ekstremizma. Toda biti priča številu smrtnih žrtev med Palestinci, na tisoče otrok in žensk v Gazi, je grozljivo," je na novinarski konferenci s portugalskim kolegom Joaom Gomesom Cravinhom in izraelskim kolegom Elijem Koenom dejala Tanja Fajon.