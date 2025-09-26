Fajonova pozvala k odpravi sankcij proti sodnikom ICC

Na neformalnem dialogu Varnostnega sveta ZN z Ligo arabskih držav je dejala, da Slovenija verjame, da je iskrena komunikacija z arabskimi partnerji v luči razmer na Bližnjem vzhodu in v širši regiji ključnega pomena. " Varnostni svet ZN je prostor dialoga, konflikte in izzive pa je potrebno reševati politično in ne z vojaško silo," je povedala.

Ministrica je na srečanju, ki je potekalo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN, pozvala tudi k politični, diplomatski in finančni podpori ter zaščiti neodvisnosti ICC, ki mu je potrebno omogočiti nemoteno delovanje.

Udeležila se je tudi ministrskega srečanja držav podpornic agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki ji je Izrael onemogočil delovanje. Zavzela se je za nadaljnjo politično in finančno podporo agenciji, ki ostaja življenjska opora palestinskim beguncem ter temelj humanitarnega odziva v Gazi in razvoja v širši regiji.

Na razširjenem srečanju skupine držav G20 je poudarila pomen krepitve dialoga in gradnje zaupanja ter spomnila na priložnost skupine G20 - ki združuje največja svetovna gospodarstva - da s premoščanjem delitev, spodbujanjem vključenosti in obnovo zaupanja, oživi multilateralizem. Sodelovala je še na srečanju neformalne skupine za globalno upravljanje 3G, ki združuje 30 manjših in srednje velikih držav.

Ministrica je skupaj s kolegicama iz Liechtensteina in Švedske zvečer gostila sprejem za ženske voditeljice. "Ženske na vodilnih položajih moramo izkoristiti vsako priložnost, vsak stik in mrežo - formalno ali neformalno - saj v razprave prinašamo drugačne poglede in izkušnje, ki lahko spremenijo svet," je dejala Fajon in izrazila veselje, da je Slovenija na pobudo Kanade in Jamajke med ustanovnimi članicami neformalne mreže ženskih zunanjih ministric.

Poleg predsedujoče 80. zasedanju Generalne skupščine ZN Annalene Baerbock in evropske komisarke za krizno upravljanje Hadje Lahbib, so se sprejema udeležile številne predstavnice mednarodnih organizacij in zunanje ministrice Andore, Avstralije, Albanije, Avstrije, Demokratične Republike Kongo, Kanade, Kolumbije, Ekvadorja, Finske, Gruzije, Islandije, Jamajke, Kosova, Latvije, Mongolije, Mozambika, Filipinov in Romunije.

Fajon danes z bilateralnimi srečanji s kolegi iz vrste arabskih držav končuje udeležbo na zasedanju ZN, v tem tednu pa se je doslej že dvostransko srečala s kolegi in kolegicami iz Singapurja, Pakistana, Liechtensteina in Maroka.