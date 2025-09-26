Svetli način
Fajonova pozvala k odpravi sankcij proti sodnikom ICC

New York, 26. 09. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
35

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na srečanju neformalne ministrske mreže za Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v New Yorku pozvala k odpravi sankcij ZDA proti sodnikom in drugim uslužbencem ICC, med njimi tudi Slovenke Beti Hohler.

Ministrica je na srečanju, ki je potekalo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN, pozvala tudi k politični, diplomatski in finančni podpori ter zaščiti neodvisnosti ICC, ki mu je potrebno omogočiti nemoteno delovanje.

Na neformalnem dialogu Varnostnega sveta ZN z Ligo arabskih držav je dejala, da Slovenija verjame, da je iskrena komunikacija z arabskimi partnerji v luči razmer na Bližnjem vzhodu in v širši regiji ključnega pomena. "Varnostni svet ZN je prostor dialoga, konflikte in izzive pa je potrebno reševati politično in ne z vojaško silo," je povedala.

Blejski strateški forum 2025
Blejski strateški forum 2025 FOTO: Luka Kotnik

Udeležila se je tudi ministrskega srečanja držav podpornic agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki ji je Izrael onemogočil delovanje. Zavzela se je za nadaljnjo politično in finančno podporo agenciji, ki ostaja življenjska opora palestinskim beguncem ter temelj humanitarnega odziva v Gazi in razvoja v širši regiji.

Na razširjenem srečanju skupine držav G20 je poudarila pomen krepitve dialoga in gradnje zaupanja ter spomnila na priložnost skupine G20 - ki združuje največja svetovna gospodarstva - da s premoščanjem delitev, spodbujanjem vključenosti in obnovo zaupanja, oživi multilateralizem. Sodelovala je še na srečanju neformalne skupine za globalno upravljanje 3G, ki združuje 30 manjših in srednje velikih držav.

Ministrica je skupaj s kolegicama iz Liechtensteina in Švedske zvečer gostila sprejem za ženske voditeljice. "Ženske na vodilnih položajih moramo izkoristiti vsako priložnost, vsak stik in mrežo - formalno ali neformalno - saj v razprave prinašamo drugačne poglede in izkušnje, ki lahko spremenijo svet," je dejala Fajon in izrazila veselje, da je Slovenija na pobudo Kanade in Jamajke med ustanovnimi članicami neformalne mreže ženskih zunanjih ministric.

Poleg predsedujoče 80. zasedanju Generalne skupščine ZN Annalene Baerbock in evropske komisarke za krizno upravljanje Hadje Lahbib, so se sprejema udeležile številne predstavnice mednarodnih organizacij in zunanje ministrice Andore, Avstralije, Albanije, Avstrije, Demokratične Republike Kongo, Kanade, Kolumbije, Ekvadorja, Finske, Gruzije, Islandije, Jamajke, Kosova, Latvije, Mongolije, Mozambika, Filipinov in Romunije.

Fajon danes z bilateralnimi srečanji s kolegi iz vrste arabskih držav končuje udeležbo na zasedanju ZN, v tem tednu pa se je doslej že dvostransko srečala s kolegi in kolegicami iz Singapurja, Pakistana, Liechtensteina in Maroka.

fajon icc sodniki
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
27. 09. 2025 11.48
+4
Ne bo šlo tako zlahka kot z odpravo sankcij in pregonu proti zokiju golobu in trenutno vladajočim.
ODGOVORI
4 0
marker1
26. 09. 2025 21.18
+12
Zakaj delite naš zaslužen denar teroristom, našim otrokom pa ne omogočate zdravljenja v tujini? Dajte ga iz svojega žepa. Veliko nas je, ki smo proti razmetavanju našega denarja.
ODGOVORI
12 0
Pomlad 88
26. 09. 2025 20.36
+3
Najbrž so bili srečni, ko nas ni bilo v dvorani
ODGOVORI
4 1
Pomlad 88
26. 09. 2025 20.34
+3
A otroci Beti Holer ne bodo mogli študirati vZDA?
ODGOVORI
4 1
Smuuki
27. 09. 2025 14.44
+2
Ker je Beti ustregla politiki svobode bo sama skusila kako take ljudi cenijo, obravnavajo v tujini. Ima še eno možnost. Otroke da študirat v Moskvo
ODGOVORI
2 0
Andrej Lon?ar3
26. 09. 2025 19.45
+12
Poskuša ščititi svoje rdeče podrepnike...
ODGOVORI
12 0
ROMELS
26. 09. 2025 19.27
+14
Se ne strinjam s to žensko, ki zastopa Slovenijo.
ODGOVORI
14 0
Julijann
26. 09. 2025 19.16
+11
Tovarišica Fajon, s kolegi ste stali na ulici s plakati " v 30 dneh do specialista" itd. Kot tiste prodajalke ljubezni.. in sedaj se vleče in napenja vse sile za pomoč tujini. Se pa ne zaveda, da na dolgi rok dela škodo državi.
ODGOVORI
11 0
Omreznina2024
26. 09. 2025 17.21
+14
Samo sramoto dela državi.
ODGOVORI
14 0
Omreznina2024
26. 09. 2025 17.20
+12
Zdravstvo propada, v Trboljah zapirajo oddelke, mi pa dajemo denar za neko državo, ki to sploh ni in jo kao priznavamo, to Fijonko nikar več v parlament ,kaj šele v vlado.
ODGOVORI
12 0
prašek
26. 09. 2025 15.46
-27
Lahko smo zadovoljni !! Imamo zelo dobro zunanjo ministrico !
ODGOVORI
2 29
Psihično zlomljeni Frenk
26. 09. 2025 15.29
-12
Tanja Fajon rešuje svet in Slovenijo .Velika večina Slovencev je srečnih.
ODGOVORI
3 15
peresni
26. 09. 2025 15.24
-24
Nemogoče...ker bo drugače SDS vložila obtožnico zoper Slovenijo.
ODGOVORI
1 25
JApajaDAja
26. 09. 2025 14.44
+9
hr sabor-obsodba hamasa, vrnite talce,izrael-ustavi napade.....palestine ne priznavajo !
ODGOVORI
10 1
marker1
26. 09. 2025 14.42
+15
Še krepko nas bo bolela glava zaradi bebavega priznanja neobstoječe Palestine in blatenja ZDA ter Izraela. Žal ne ne tiste, ki so odločali o tem.
ODGOVORI
18 3
JApajaDAja
26. 09. 2025 14.28
+13
ženske kvote-garancija za katastrofo!
ODGOVORI
17 4
ljubečAZILANT
26. 09. 2025 14.25
+10
Kako lahko prosim prekličemo priznanje palestine nazaj? Desna vlada mora zmagat, uff
ODGOVORI
14 4
marker1
26. 09. 2025 14.23
+16
Za palestinsko upravo bo 1.2 milijona, za naše otroke s posebnimi boleznimi pa ne. Hvala!
ODGOVORI
19 3
JApajaDAja
26. 09. 2025 14.29
+11
na koliko € podlage?
ODGOVORI
12 1
marker1
26. 09. 2025 15.02
+9
To je letošnji ,upam zadnji obrok skozi okno vrženega našega denarja.
ODGOVORI
10 1
Veščec
26. 09. 2025 14.20
+10
Dober koktejl je zmešala 🦆
ODGOVORI
11 1
Muca ne grize
26. 09. 2025 15.59
+3
Res je.
ODGOVORI
3 0
natas999
26. 09. 2025 14.18
+6
a dej no dej
ODGOVORI
6 0
