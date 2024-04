Kandidati za predsednika SD odgovarjajo Golobu: Sprememb v ministrski ekipi ne bo

Za mesto na čelu SD se bodo čez dober teden pomerili vodja poslancev Jani Prednik , ajdovski župan Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez . Omenjeni kandidati so že doslej v izjavah zavrnili možnost menjave v obstoječi ministrski ekipi stranke, ki ji skladno s koalicijskim razrezom izpred dveh let pripadajo štirje resorji, in sicer Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za pravosodje ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Vsi trije so tudi zatrdili, da nameravajo svoje dosedanje funkcije opravljati tudi v primeru izvolitve na predsedniško mesto SD.

V SD poudarjajo, da predsednik vlade doslej z njimi o tem ni govoril, o morebitnih odprtih koalicijskih vprašanjih pa se bodo lahko premier in koalicijski partnerji za skupno mizo pogovorili po izvolitvi novega vodstva.

"Ministra in ministrici iz vrst SD svoje delo v vladi opravljamo dobro, v skladu s skupnimi koalicijskimi cilji," je v odzivu za STA zapisala odhajajoča predsednica SD Tanja Fajon in dodala, da je SD korektna in odgovorna koalicijska partnerica. Opozorila pa je, da organizacija in vodenje stranke zadevata stranko samo, ne pa koalicijskih dogovorov in dinamike. Na kongresu bodo delegati izvolili novo vodstvo in organe stranke, delo v koaliciji pa ni vsebina, o kateri bo odločal kongres, je dodala Fajonova. "Pričakujem, da bosta koalicijski partnerici odločitve in procese v SD spoštovali," je še poudarila. Prav tako pričakuje, da jim bo prisluhnil tudi predsednik vlade.

"SD je stara in izkušena stranka"

Podobno danes odgovarja tudi Prednik, edini izmed kandidatov za vodenje SD, ki je doslej kot vodja poslanske skupine sodeloval na koalicijskih usklajevanjih. Dejstvo, da novi vodja SD po vsej verjetnosti ne bo sedel v vladnih vrstah, po njegovem mnenju ne bi smelo biti težava. "Pričakujem, da se koalicija in vlada posvetita vsebinskim zadevam in ne toliko kadrovskim vprašanjem," je danes dejal v izjavi za medije.

Obenem je tudi sam opozoril, da je SD "stara in izkušena stranka", samostojna in avtonomna, zato se o svojih tako vsebinskih kot kadrovskih vprašanjih odločajo sami. "Ne pustimo, da bi se kdo vmešaval v odločitve stranke. Prihodnjo soboto imamo kongres, nikakor pa se na kongresu ne bomo pogovarjali o tem, kdo bo v vladi," je dodal. Kot je še ocenil, ministri SD delajo dobro in zato sam ne vidi razloga, da bi kateri izmed njih končal svoje delo.