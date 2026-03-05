Naslovnica
Slovenija

Fajonova ostro obsodila ZDA, Izrael in Iran, podporo izrazila Španiji

Ljubljana, 05. 03. 2026 13.43 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Blejski strateški forum 2025

Vlada si prizadeva, da bi vsem državljanom, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, varno vrnitev domov omogočili do konca tedna, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem se je zahvalila celotni ekipi ministrstva za zunanje in evropske zadev ter vsem ministrom zalivskih držav za podporo. Poudarila je, da so razmere na Bližnjem vzhodu vse bolj krizne ter ponovno obsodila tako ZDA in Izrael kot Iran. Španiji je medtem v luči ameriških groženj s prekinitvijo trgovine izrazila solidarnost.

"Poskrbeli bomo za vse, ki so ujeti na kriznem žarišču, s ciljem, da bi vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki si želijo vrnitve domov, to vrnitev varno omogočili do konca tega tedna," je po neformalni videokonferenci z ministri EU in ministri držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Po nejnih besedah se trudijo, da bi vrnitev izvedli čim prej, a je poudarila, da je varnost na prvem mestu. Kot je še povedala, se je doslej s štirimi letali z Bližnjega vzhoda v domovino vrnilo okoli 600 državljanov.

"To nam je uspelo s pomočjo partnerjev v Zalivu," je dejala ministrica, ki se je kolegom zalivskih držav tudi zahvalila za pomoč pri repatriaciji Slovencev.

Preberi še Na Brniku pristalo četrto letalo, v Slovenijo pripeljalo 140 potnikov

Zahvalila se je tudi celotni ekipi ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), vključno z zaposlenimi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, pri čemer je izpostavila predstavništvo v Abu Dabiju in konzularno službo.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev, do zdaj pa se jih je v domovino torej vrnila že več kot polovica. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. Danes pa so z MZEZ sporočili, da so aktivirali tudi mehanizem EU za civilno zaščito.

Fajonova je na neformalni konferenci predlagala tudi 48-urni humanitarni premor, ki bi omogočil varen odhod tujih, tudi EU državljanov z ogroženih lokacij.

Preberi še Bližnji vzhod v ognju: tisoč žrtev, Trump napoveduje štiri tedne napadov

Fajonova je ob tem poudarila, da postajajo razmere na Bližnjem vzhodu vse bolj krizne. "Situacija je izjemno resna, razmere se iz ure v uro poslabšujejo," je poudarila.

Spomnila je, da je že v svojem prvem nastopu po zaostritvi razmer obsodila napade ZDA in Izraela na Iran, ter poudarila, da gre za grobo kršitev mednarodnega prava. Obsodila pa je tudi iranske povračilne napade, ki ciljajo tudi na tarče v zalivskih državah.

Polno solidarnost je medtem izrazila s Španijo, ki ji je ameriški predsednik Donald Trump po zavrnitvi uporabe vojaških oporišč za napad na Iran zagrozil s prekinitvijo vse trgovine.

Sajovic: Vse slovenske državljane bomo vrnili domov

Če bodo varnostne razmere ugodne, Sajovic ocenjuje, da bi večino slovenskih državljanov, ki si želijo povratka, lahko v Slovenijo pripeljali do konca tedna. "Če je obstreljevanje, če so nevarnosti, potem bodo poti motene," je opozoril minister. Vsem, ki še čakajo na evakuacijo, je svetoval mirnost in potrpežljivost.

Iz Evropske komisije so medtem danes sporočili, da je Bruselj v sredo in danes nudil podporo pri organizaciji šestih poletov z Bližnjega vzhoda članicam EU, ki so za to zaprosile preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Minister je dejal, da je tudi Slovenija vstopila v ta evropski sistem pomoči. "Tako da so odprte vse opcije. Kjer bo pot hitrejša in učinkovitejša, da bodo Slovenke in Slovenci varno in pa hitro doma, tiste poti se bomo poslužili," je pojasnil.

Preberi še Sajovic: Ključno je, da ljudje pridejo varno domov

Zahvalil se je vsem, ki sodelujejo pri vračanju slovenskih državljanov v domovino, med drugim veleposlaništvu v Abu Dabiju in pripadnikom Rdečega križa, ki so na letališču Jožeta Pučnika prispelim državljanom nudili psihološko pomoč.

Glede stroškov pa je dejal: "Kolikor bo stalo, toliko bomo dali za to, da so ljudje doma."

Ministrica za kulturo: Prizadevanja vlada so 'absolutno dobra'

Asta Vrečko je pohvalila prizadevanja vlada, hkrati pa ponovila stališče Levice, da bi moralo zunanje ministrstvo, če je na pogovor poklicalo iransko veleposlanico, isto storiti z izraelskim in ameriškim veleposlanikom.

"Pod nobenim pogojem ne vidim logike v tem, da bi na razgovor klicali samo eno stran," je Vrečko dejala na današnji novinarski konferenci. "Kar si dovoli ameriška administracija, predsednik Donald Trump, je nedopustno," je bila kritična.

Zunanje ministrstvo je zaradi iranskih napadov na države v Perzijskem zalivu in Ciper ter zaradi destabilizacije širše regije Bližnjega vzhoda v sredo na pogovor poklicalo iransko veleposlanico v Sloveniji.

Levica je v odzivu na to sporočila, da je neresno, da zunanja ministrica Tanja Fajon v imenu Slovenije obsoja napad Irana na okoliške države in kliče na zagovor iransko veleposlanico, ni pa, kot so zapisali, obsodila predhodne sprožitve vojne proti Iranu. "Servilna politika do ZDA in Izraela jemlje evropskim voditeljem vso kredibilnost pri odzivanju na mednarodno dogajanje," so zapisali.

Vrečkova je danes poudarila, da se ji zdi "grozovito", da se je napad na Iran začel z bombardiranjem dekliške šole, v katerem naj bi umrlo več kot 150 oseb. Dejala je, da si nikoli ni mislila, da se bo v teku njenega življenja zgodilo kaj takega. "To vidim kot nedopustno," je dejala.

Preberi še V iranski šoli za deklice ubitih najmanj 148 ljudi, večinoma otrok
tanja fajon iran zda izrael bližnji vzhod vojna

