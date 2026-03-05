Fajonova ostro obsodila ZDA, Izrael in Iran, podporo izrazila Španiji

"Poskrbeli bomo za vse, ki so ujeti na kriznem žarišču, s ciljem, da bi vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki si želijo vrnitve domov, to vrnitev varno omogočili do konca tega tedna," je po neformalni videokonferenci z ministri EU in ministri držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Po nejnih besedah se trudijo, da bi vrnitev izvedli čim prej, a je poudarila, da je varnost na prvem mestu. Kot je še povedala, se je doslej s štirimi letali z Bližnjega vzhoda v domovino vrnilo okoli 600 državljanov. "To nam je uspelo s pomočjo partnerjev v Zalivu," je dejala ministrica, ki se je kolegom zalivskih držav tudi zahvalila za pomoč pri repatriaciji Slovencev.

Zahvalila se je tudi celotni ekipi ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), vključno z zaposlenimi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, pri čemer je izpostavila predstavništvo v Abu Dabiju in konzularno službo. Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev, do zdaj pa se jih je v domovino torej vrnila že več kot polovica. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. Danes pa so z MZEZ sporočili, da so aktivirali tudi mehanizem EU za civilno zaščito. Fajonova je na neformalni konferenci predlagala tudi 48-urni humanitarni premor, ki bi omogočil varen odhod tujih, tudi EU državljanov z ogroženih lokacij.

Fajonova je ob tem poudarila, da postajajo razmere na Bližnjem vzhodu vse bolj krizne. "Situacija je izjemno resna, razmere se iz ure v uro poslabšujejo," je poudarila. Spomnila je, da je že v svojem prvem nastopu po zaostritvi razmer obsodila napade ZDA in Izraela na Iran, ter poudarila, da gre za grobo kršitev mednarodnega prava. Obsodila pa je tudi iranske povračilne napade, ki ciljajo tudi na tarče v zalivskih državah. Polno solidarnost je medtem izrazila s Španijo, ki ji je ameriški predsednik Donald Trump po zavrnitvi uporabe vojaških oporišč za napad na Iran zagrozil s prekinitvijo vse trgovine.

Sajovic: Vse slovenske državljane bomo vrnili domov

Če bodo varnostne razmere ugodne, Sajovic ocenjuje, da bi večino slovenskih državljanov, ki si želijo povratka, lahko v Slovenijo pripeljali do konca tedna. "Če je obstreljevanje, če so nevarnosti, potem bodo poti motene," je opozoril minister. Vsem, ki še čakajo na evakuacijo, je svetoval mirnost in potrpežljivost. Iz Evropske komisije so medtem danes sporočili, da je Bruselj v sredo in danes nudil podporo pri organizaciji šestih poletov z Bližnjega vzhoda članicam EU, ki so za to zaprosile preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Minister je dejal, da je tudi Slovenija vstopila v ta evropski sistem pomoči. "Tako da so odprte vse opcije. Kjer bo pot hitrejša in učinkovitejša, da bodo Slovenke in Slovenci varno in pa hitro doma, tiste poti se bomo poslužili," je pojasnil.

Zahvalil se je vsem, ki sodelujejo pri vračanju slovenskih državljanov v domovino, med drugim veleposlaništvu v Abu Dabiju in pripadnikom Rdečega križa, ki so na letališču Jožeta Pučnika prispelim državljanom nudili psihološko pomoč. Glede stroškov pa je dejal: "Kolikor bo stalo, toliko bomo dali za to, da so ljudje doma."

