Fajonova opozorila na ogrožanje parlamentarne demokracije, predlagala posvet strank

Po njenih navedbah vladajoča koalicija onemogoča enakopravno delo poslankam in poslancem, ki ne podpirajo več sedanje vlade. "Država, ki onemogoča delo in možnosti opozicije, pa je država na zanesljivi poti v avtokracijo," je dodala.

Kot je zapisala, je parlamentarna demokracija določena z razmerji med vejami oblastmi, jasnimi poslovniškimi pravili in še posebej možnostmi manjšine, da prek demokratičnih vzvodov nadzira oblast. "Odločitve kolegija predsednika DZ nevarno ogrožajo parlamentarno demokracijo. Delu izvoljenih poslank in poslancev, ki so se odločili za samostojno pot, vladajoča koalicija neutemeljeno odreka pravice, ki jih imajo po ustavi in zakonu," je zapisala.

To po njeni oceni ogroža demokracijo. "In to je trenutek, ki zahteva jasen glas vas kot predsednika, da se v državi ustavi nevarna pot razgradnje demokracije. Končna postaja te poti je namreč diktatura, kjer je dovoljeno in omogočeno govoriti in misliti le tako, kot misli oblast. To ni vizija in ideja naše države. Ob tem ni mogoče biti neopredeljen. Molk pomeni strinjanje z avtokratskimi težnjami, pomeni pritrjevanje oblasti," je ocenila.

Odločitve kolegija DZ po njenih besedah niso napaka, ampak zavestna odločitev vladajočih, da se ustvari okolje, v katerem ni opozicije, neodvisnih medijev in institucij, kjer je utišan glas civilne družbe in drugače mislečih.

Po njeni oceni je Slovenija v ranljivem obdobju. Spomnila je, da je le nekaj dni od roka za oddajo nacionalnega načrta, "pa ne javnost ne deležniki nimamo nobene relevantne informacije o enem najpomembnejših razvojnih dokumentov v tem desetletju". Kot je še navedla, smo v mednarodnih odnosih sredi afere, ki je očrnila ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Izpostavila je tudi prihajajoče slovensko predsedovanje Svetu EU, ki je sodeč po dosedanjih vladnih potezah po njeni oceni velika nevarnost in ne velika priložnost. Kritična je tudi do zapletov pri izvajanju cepljenja proti covidu-19, testiranj na okužbo z novim koronavirusom in urejanja pouka v času epidemije covida-19.

Pahorju je zato predlagala, da skliče posvet vseh parlamentarnih strank, da se pogovorijo o tem, kako naprej. "Sama sem prepričana, da so edina rešitev za izhod iz tega političnega, zdravstvenega, gospodarskega in fiskalnega kaosa predčasne volitve,"je še zapisala.

Pahor: Vse probleme, ki jih ustvarimo ljudje, lahko ljudje tudi rešimo

Pahor se je na njen poziv že odzval in v sporočilu zapisal, da se je treba, ko so izčrpane vse možnosti v dialogu, vrniti k dialogu. "V to sem prepričan vse svoje politično življenje," je dejal in sprejel predlog, da poskusi organizirati srečanje predsednikov strank in vodij poslanskih skupin.

Spomnil je, da je povod za predlog za sklic sestanka zaplet glede zastopanosti nepovezanih poslancev v delovnih telesih Državnega zbora. "Gre za politično vprašanje, ki je v izrecni pristojnosti DZ, zato bi bil kot predsednik republike pripravljen sklicati sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin le, če bi to z razumevanjem sprejeli predsednik DZ in vodje vseh poslanskih skupin," je zapisal, saj da bi v nasprotnem primeru lahko kdo njegovo zavzemanje za tak sestanek razumel kot poseg v izrecno pristojnost zakonodajnega telesa.