Fajonova predsednika republike in vlade poziva k vključujoči proslavi ob dnevu državnosti

Po njenih besedah je enotnost ob spominjanju na prelomne dogodke v zgodovini naše države odgovornost vseh, a sta za to najbolj odgovorna predsednik republike in vlade."Če bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, dan državnosti praznovali razdeljeno, je to v največji meri posledica ravnanj in odnosa najvišjih predstavnikov države in sedanje oblasti," je zapisala v današnjem pismu.

Zapisala je še, da v teh trenutkih potrebujemo predvsem enotnost in izhodno strategijo iz pereče gospodarske in socialne krize, da je zdaj čas za skupno vizijo in ne izključevanje.