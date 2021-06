Fajonova: Predsedovanje ni darilo, ampak odgovornost

Fajonova še meni, da bomo ne glede na svoje delo na koncu deležni besed o "uspešnem predsedovanju in najboljših odnosih". "To je običajna diplomatska vljudnost in njenega pomena ne gre precenjevati. Sama si želim, da bi to vljudnost presegli – s pravim delom za prave evropske ideje. Ponosna bi bila, če bi se Slovenija pri tem resnično izkazala in požela pravo priznanje v mednarodni skupnosti."

A dodaja, da vse bolj dvomi, da je to še mogoče: "Slovenija predsedovanje začenja z najnižjim ugledom, ki ga je kadar koli imela v mednarodni skupnosti. Zaradi ravnanj predsednika vlade je bila že nekajkrat obravnavana kot država, ki odstopa od evropske poti in evropskih vrednot. Nazadnje se je to potrdilo na Evropskem svetu prejšnji teden, ko je Janez Janša v družbi Orbana in Morawieckega branil sporni madžarski zakon o prepovedi vsebin o LGBTI v izobraževalnem procesu. Utrditev vtisa o Sloveniji so jasno prikazovali članki uglednih evropskih časopisov, ko so analizirali Janšo kot zvestega sledilca Orbanove iliberalne demokracije."

Fajonova meni, da se je Slovenija s tem dejanjem še bolj približala madžarski avtokraciji in je še bližje gumbu za sprožitev 7. člena Pogodbe o Evropski uniji, evropskega mehanizma, namenjenega varovanju evropskih vrednot in pravil.

Obregnila se je ob opozorilo premierja Janše na proslavi ob 30-letnici osamosvojitve in prevzemu predsedovanja Svetu EU, ko je dejal, da "vemo, da so dvojna merila najhitrejša pot v razgradnjo vsake skupnosti, zato se bomo doma in v Evropi borili, da bodo za vse veljali enaki vatli".

Fajonova meni, da se je treba "njegovega metra bati". Očita mu diskriminacijo manjšine, kar po njenem mnenju jasno kaže, da so njegove besede prazne: "Prezreti oziroma celo podpirati nepravilnosti, ki se dogajajo na Madžarskem in na Poljskem, in jih promovirati v Sloveniji, je ne le povsem napačno, temveč tudi nevarno."

"Resnično strašljivo je tudi spoznanje, da bo Svetu EU predsedovala vlada, ki neonaciste, oboževalce tistih, ki so skoraj pogubili vso Evropo, danes označuje za bisere in v njihovem imenu pritiska na policijo. Za zaščito sprevrženih vrednot ljudi, oblečenih v rumene jopiče, si je tudi sama pripravljena nadeti rumeni jopič ter rušiti ustavni red in pravno državo v članici Evropske unije. V tej isti skupnosti, ki je utemeljena na zavezniškem boju proti nacifašizmu, na človekovem dostojanstvu, solidarnosti in miru," še meni Fajonova.

Kot še pravi, je sicer želja slovenskega predsedovanja – prispevati h krepitvi odpornosti in okrevanju – dobra, a vprašljiva: "Zato, ker so zanjo potrebne bistveno drugačne ambicije, kot jih je vlada pokazala pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost."