Fajonova: Pripravljamo interpelacijo Kustečeve, vložili bi jo lahko v tednu dni

"Pripravljamo interpelacijo Kustečeve, vložili bi jo lahko v tednu dni," je napovedala predsednica SD Tanja Fajon. "Ministrice že leto in pol kot da ne bi bilo," je dejala Fajonova v izjavi novinarjem po sestanku prvakov strank SD, Levica, LMŠ in SAB.

To sicer ni edina interpelacija, o kateri razmišljajo v četverčku strank. Doletela bi lahko tudi ministra za okolje Andreja Vizjaka, interpelacijo proti njemu naj bi po vedenju Fajonove spisali v LMŠ, v poslanski skupini SD pa naj bi se o tem odločali prihodnji teden.

Ostali prvaki strank izjav niso dajali.

Ministrica za za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je medtem že od sobote v samoizolaciji, v ponedeljek pa je prejela pozitivni izvid na covid-19. Sporočila je, da kljub temu vse aktivnosti za varen začetek šole nemoteno tečejo dalje.

Ministrica dela na daljavo, 10 dni bo v samoizolaciji, na ministrstvu pa jo nadomeščata državna sekretarja. Vsi zaposleni, ki so bili v neposrednem stiku z ministrico, so bili testirani. Vsi zaposleni v kabinetu ministrice ves čas nosijo zaščitne maske in sledijo ostalim NIJZ ukrepom na delovnem mestu, so še poudarili.