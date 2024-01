Fajonova razočarana: Švarc Pipanova v izjavah laže in manipulira

Ministrica ne bo odstopila: Afero so 'zakuhali' uradniki in člani SD

V SD, kjer so ji podporo že odrekli in jo v ponedeljek pozvali k odstopu, pričakujejo, da bo premier sledil odločitvi koalicijske partnerice in predlagal razrešitev ministrice. "Socialni demokrati smo svojo odločitev sprejeli, zdaj je na potezi predsednik vlade, ki predvidevam, da bo po seji vlade tudi komentiral svojo odločitev," je po usklajevanjih koalicije pred sejo vlade dejal vodja poslancev SD Jani Prednik.

Da je bil signal stranke, ki je ministrico tudi predlagala na to funkcijo, dan, je ob prihodu na sejo vlade poudaril tudi gospodarski minister Matjaž Han."Kar se tiče korupcije, sem tudi jaz zaskrbljen, ampak tega ne morem ne jaz, ne ministrica, pa tudi ne predsednik vlade ugotoviti. To lahko ugotovijo pristojne institucije. Glede na to, da je prišlo do podpisa ministra, pa je ta verjetno politično odgovoren," je dejal Han.

Ministrica Švarc Pipanova je namreč danes dejala, da se vse bolj kaže, da je šlo pri omenjenem poslu za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije s strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Pri tem je prst uperila v posamezne uradnike ministrstva, kot tudi člane stranke SD, med drugim generalnega sekretarja Klemna Žiberta.

"To so resne obtožbe," meni Han, ki je poudaril, da se generalni sekretarji vseh treh koalicijskih strank vsak teden sestajajo na političnih, kadrovskih in programskih usklajevanjih. "Se pravi se vsi načelno vpletajo. A kazati s prstom na druge, na sebe pa nič, prevzeti nobene odgovornosti, pa je zame zavržno dejanje," je bil oster Han.