Fajonova: Ruska agresija se mora končati, doseči moramo premirje

"Ruska agresija se mora po treh letih grobih kršitev mednarodnega prava končati, doseči moramo premirje in zadostna varnostna zagotovila za Ukrajino," je v današnjem sporočilu za javnost zapisala ministrica Fajon.

Ob tem poudarja, da bo Slovenija še naprej stala ob strani Ukrajini in nudila vso potrebno pomoč ukrajinskemu narodu.

"Slovenija bo podpirala mirovne predloge, ki bodo oblikovani na podlagi Ustanovne listine Združenih narodov ob upoštevanju suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Po treh letih neznosnega trpljenja in nepopisnega uničenja je napočil čas, da orožje utihne in da Ukrajina zaživi v miru in varnosti. Obžalujem tragično izgubo številnih življenj," je navedla.

Na zunanjem ministrstvu ob tem izpostavljajo, da je misija ZN za spremljanje stanja človekovih pravic v Ukrajini (HRMMU) do 11. februarja letos zabeležila 41.783 civilnih žrtev, od tega 12.605 smrtnih žrtev. Več kot 60 otrok je ubitih, ranjenih pa najmanj 1700.

Humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje 12,7 milijona ljudi. Več kot deset milijonov ljudi je prisilno razseljenih, od tega je skoraj štiri milijone notranje razseljenih oseb in 6,9 milijona beguncev, ki so zbežali v sosednje države, so našteli.