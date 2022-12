Fajonova: SD je znotraj vlade naredil veliko pozitivnih premikov

Na področju pravosodja po njenih besedah zagotavljajo spoštovanje pravne države, demokracije in temeljnih pravic. "Slovenija se je vrnila v skupino držav prijateljic pravne države," je dejala in pojasnila, da so pripravili podlage za odpravo nezakonito izrečenih glob iz časa epidemije covida-19.

Med dosežki ministrov iz njihove stranke v novo oblikovani vladi je izpostavila, da so zagotovili 1,2 milijarde evrov pomoči gospodarstvu, znotraj kohezijskih sredstev pa 3,2 milijardi evrov, ki jih bo mogoče črpati do leta 2029.

Glede zunanje podobe države je dejala, da so Slovenijo uspeli uvrstiti med države zdrave jedrne Evrope, kjer spoštujemo temeljne evropske vrednote solidarnosti, spoštljivosti, nekega normalnega dialoga v družbi, skupaj s stroko in civilno javnostjo. Zadovoljna je, da je Slovenija ob koncu leta poslala nekaj pozitivnih, pomembnih političnih sporočil v našo neposredno soseščino. Pri tem je omenila status kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini ter dogovor za odpravo vizumov za državljane Kosova.

"Slovenija je prijateljica držav na Zahodnem Balkanu," je poudarila Fajonova in izpostavila tudi krepitev gospodarske diplomacije. Omenila pa je še pospešeno delo na področju prizadevanj za uspešno kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Ob koncu volilnega leta je predsednica SD ocenila, da so na lokalnih volitvah po težkem političnem letu postali druga najmočnejša parlamentarna stranka po številu županov in svetnikov. "Dosegli smo lep rezultat, kar pomeni, da stranka na terenu diha s polnimi pljuči, da živi, da nam mreža še dela," je pojasnila.

Tako na lokalnem nivoju kot v okviru vlade in parlamenta bodo po njenih napovedih tudi v prihodnjem letu prednostno delovali na področjih, ki so za ljudi najbolj pomembna. To so gospodarstvo, delovna mesta, dostojne plače in zdravstvo, je dejala.