Napovedani interpelaciji Bobnarjeve bi lahko sledili še dve

O tem, ali bodo na zagovor poklicali tudi ministra Bešič Loredana , za zdaj v Novi Sloveniji ne želijo špekulirati. Ta hip se po razveljavitvi pogodbe za dobavo oklepnikov boxer zdi bolj verjetna interpelacija obrambnega ministra Marjana Šarca . "S terena dobivamo kar nekaj pobud in zahtev, da vložimo interpelacijo proti ministru Marjanu Šarcu. V tem trenutku se poslanska skupina za to še ni odločila," pa odgovarja Horvat.

V največji opozicijski stranki SDS, kjer so se zavili v molk, naj bi si v luči odpoklica veleposlanika v Združenih državah še vedno želeli na zagovor poklicati zunanjo ministrico Tanjo Fajon. "Interpelacije se ne bi bala, ker bi imela možnost pojasniti ozadje. Meni je v interesu, da ščitim pravilnik in zakon o diplomaciji. Če bi takšna interpelacija prišla, bi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja in očitke," odločno odgovarja ministrica. Z odločitvijo o odpoklicu po mnenju Fajonove namreč ščitimo interese naše države. Kljub temu bi s strani SDS interpelacijo celo pričakovala. "Me preseneča, da se to ni zgodilo, očitno ni bilo zadosti trdnih dokazov za samo vsebino," še dodaja.