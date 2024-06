Fajonova si prizadeva za pridružitev drugih članic EU priznanju Palestine

OGLAS

Tanja Fajon se v Bruslju na povabilo zunanjih ministrov Norveške in Savdske Arabije udeležuje srečanja zunanjih ministrov in predstavnikov članic EU, arabskih in še nekaterih drugih tretjih držav o povojnem obdobju v Gazi. Kot je pred srečanjem povedala v izjavi za slovenske novinarje, jim bodo kolegi iz držav arabskega sveta predstavili svoj načrt, kako priti do rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Tanja Fajon FOTO: AP icon-expand

"Na zasedanju nameravam ponoviti poziv predsednika vlade Goloba in svoj poziv državam Evropske unije, naj sledijo Sloveniji, ki je sprožila postopke za priznanje Palestine. Mi si vsi želimo, da bi ob Španiji, Norveški in Irski sledila še kakšna država, če ne te dni, pa čim prej," je povedala. Ob tem je pojasnila, da imajo nekatere podobno misleče članice notranjepolitične zadržke spričo prihajajočih evropskih volitev. Dodala je, da bo v ponedeljek, potem ko bodo na zasedanju v Bruslju o bližnjevzhodnem konfliktu razpravljali še zunanji ministri EU, znova poročala vladi, ali se bo priznanju pridružila še kakšna članica. "Potem bomo znova odločali, ali gremo v naslednjih dneh naprej s postopki za priznanje Palestine. Jaz si želim, da bi se to zgodilo," je povedala ministrica. Humanitarne razmere v Gazi se slabšajo Spomnila je, da so na četrtkovi seji vlade ugotovili, da se humanitarne razmere v Gazi slabšajo in da pogovori za dosego premirja med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom ter izpustitev izraelskih talcev, ki jih je zajel Hamas, stojijo. Ravno zato je po mnenju Fajonove še toliko bolj bistveno, da Slovenija zaključi postopek priznanja, ki ga je vlada sprožila 9. maja. Odločitev o tem bo v državni zbor poslala najpozneje do 13. junija. Si pa ministrica želi, da bi se to zgodilo bistveno prej.