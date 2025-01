Fajonova: Slovenija ne pristaja na spreminjanje meja ne z orožjem ne s silo

"Slovenija ne pristaja na spreminjanje mednarodno priznanih meja ne z orožjem ne s silo," se je o grožnjah Donalda Trumpa z vojaškim zavzetjem Panamskega prekopa in Grenlandije dejala zunanja ministrica Tanja Fajon . Opozorila je, da izjave novoizvoljenega predsednika ZDA nakazujejo njegovo precej agresivno zunanjepolitično držo ter da so povzročile veliko skrbi, glavobolov in zaskrbljenosti v času, ko po svetu opazujemo nespoštovanje vladavine prava, mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN.

Ocenila je tudi, da prvi odzivi na izjave Trumpa tako z Danske kot njenega avtonomnega ozemlja Grenlandije nakazujejo, da slednja želi ustvariti svojo pot. Ob tem je spomnila, da ne gre za prvo težnjo ZDA po Grenlandiji zaradi njenih naravnih virov, a hkrati opozorila, da gre za ozemlje EU in zveze Nato. "Če bi prišlo do nekih nasilnih teženj po priključevanju, bi to bilo izjemno zaskrbljujoče," je dodala.

Opozorila je še, da svet postaja strašno nepredvidljiv in da so pred majhnimi državami veliki izzivi. Z vidika Slovenije bo tako po njenih besedah ključno, da krepi institucije, ki jim pripada, zagovarja mednarodno pravo, Ustanovno listino ZN in učinkovitost multilateralizma.

'Odnosi med Dansko in ZDA so dobri'

Fajonova seveda ni edina, ki se je odzvala na nedavne pripombe Trumpa. "Grenlandija je del Danske. Spoštovati moramo ozemeljsko celovitost in suverenost Grenlandije," je podobno kot slovenska ministrica dejala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in ob tem dodala, da je o izjavah Trumpa govorila tudi z dansko premierko Mette Frederiksen.