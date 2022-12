Fajonova: Slovenija podpira pravico afganistanskih žensk do izobraževanja

"Naša podpora ni le politična, temveč tudi razvojna. Opremili smo tudi dekliško osnovno šolo in poklicni učni center za ženske v Heratu in izobraževali visokošolske profesorje s področja digitalizacije ," je na Twitterju zapisala Tanja Fajon.

Kot smo že poročali, so se talibani v soboto odločili, da ženskam v Afganistanu prepovejo delo v nevladnih organizacijah. Poleg tega ženske ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti se morajo pokrivati, prepovedano jim je obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča. Minuli teden so jim prepovedali tudi univerzitetno izobraževanje, pred tem pa so že ukinili srednješolsko izobraževanje za dekleta.