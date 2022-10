Fajonova: Slovenija zadržana do vstopa Ukrajine v Nato

V odgovoru na novinarsko vprašanje o morebitni podpori vstopu Ukrajine v Nato je spomnila, da Slovenija po svojih najboljših močeh pomaga Ukrajini s humanitarno, razvojno, pa tudi vojaško pomočjo ter bo to počela, dokler bo Ukrajina pomoč potrebovala.

Vojna v Ukrajini se zaostruje, obstajajo bojazni pred uporabo taktičnega jedrskega orožja, je opozorila in dodala, da je Slovenija ostro obsodila nezakonito aneksijo ukrajinskih ozemelj s strani ruskega režima in ruskega predsednika Vladimirja Putina kot nekaj povsem nesprejemljivega in nezakonitega. "To zaostrovanje razmer, posledično tudi prošnja Ukrajine oziroma pogovori Ukrajine za članstvo v zvezi Nato, so zelo zaskrbljujoči," je dejala.