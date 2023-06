Fajonova: Smo na dobri poti, da postanemo članica varnostnega sveta

Generalna skupščina ZN bo v torek v New Yorku glasovala o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024 in 2025. Slovenija se za sedež vzhodnoevropske skupine poteguje v konkurenci z Belorusijo, za izvolitev pa država potrebuje dvotretjinsko večino držav, ki bodo glasovale.

Zunanja ministrica Tanja Fajon konkretnih številk o tem, na podporo koliko držav Slovenija računa, danes v pogovoru z novinarji v Ljubljani sicer ni navedla. Na zunanjem ministrstvu opozarjajo, da je glasovanje tajno, izraze podpore pa je treba vselej jemati z določeno rezervo.

"Temperatura narašča v dobro smer, ker v zadnjih dneh dobivamo še malo več podpore. Upam, da nas občutek ne vara, ampak občutek je dober," je dejala.

Fajonova je zdaj, ko so v ciljni ravnini, zadovoljna s kampanjo, ki je stekla pred letom dni. Slovenija je sicer kandidaturo vložila konec leta 2021 še v času vlade Janeza Janše, tako da je imela v primerjavi z Belorusijo, ki je kandidatka že od leta 2007, precej manj časa za prepričevanje držav.

Ministrica je imela med kampanjo pogovore s predstavniki 150 držav, skupaj s sodelavci pa so stike navezali s skoraj 190 državami. Pogovorov ni bilo le z Rusijo, Belorusijo, Sirijo, Afganistanom, Nikaragvo in Venezuelo.

Želim si, da bi vse stike, ki smo jih vzpostavili, nadaljevali, da jih bomo znali izkoristiti, tudi v gospodarskem smislu, je dejala. "To je izjemna priložnost za Slovenijo," je dodala.

Fajonova verjame, da se bo Slovenija pokazala kot zanesljiva država, ki bo znala krepiti zaupanje v varnostnem svetu in sodelovati z vsemi deli sveta ter razumeti njihove probleme.

Prav z očitki o nedoslednosti Evrope in o tem, da spričo vojne v Ukrajini Evropa pozablja na konflikte drugod po svetu, so se morali slovenski predstavniki soočiti v pogovorih s predstavniki iz drugih delov sveta. "Pomembno je, da razumemo tudi probleme v drugih delih sveta in da nimamo ignorantskega odnosa do njih," je opozorila ministrica.