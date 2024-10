Fajonova: UNRWA je rešilna bilka za generacije palestinskih beguncev

Če bi vsaka članica ZN spoštovala ustanovno listino, bi bil svet popoln, je na panelu na 2. slovenskem humanitarnem forumu povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da je Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) rešilna bilka za generacije palestinskih beguncev. "Slovenija bo še naprej podpirala njeno delovanje in se zavzemala za njeno predvidljivo financiranje," je zagotovila. O konfliktih in drugih globalnih izzivih sta v ljubljanskem centru Rog govorila tudi vidna predstavnika agencij ZN za palestinske begunce in prehrano.

Forum v Ljubljani z naslovom "Za svet brez lakote" je potekal ob zaključku 12. slovenskih razvojnih dni, ki so se začeli minuli torek. Na panelu Začaran krog med oboroženimi konflikti in prehransko krizo so poleg Tanje Fajon govorili še vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini, glavni operativni direktor Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau in koordinatorka Karitasa v Malaviju Chimwemwe Nyambose Ndhlovu.

Humanitarne razmere v Gazi FOTO: AP icon-expand

Lazzarini je glavnino časa namenil trajajoči izraelski ofenzivi v Gazi, kjer je bilo v zadnjem letu ubitih več kot 200 sodelavcev UNRWA. Njegova agencija se ob tem sooča z naraščajočimi pritiski s strani izraelskih oblasti, ki UNRWA očitajo pristranskost. Kot pojasnjuje Lazzarini, je dejanska motivacija za napadi Izraela na UNRWA želja po izbrisu statusa beguncev razseljenih Palestincev. Kot je dodal, imajo nenazadnje opravka z vlado in parlamentom, ki zavračata rešitev dveh držav. UNRWA: Izrael še naprej onemogoča dobavo pomoči na sever Gaze Lazzarini je že v ponedeljek opozoril, da Izrael še naprej onemogoča dobavo nujne humanitarne pomoči na sever Gaze. "Humanitarne agencije, vključno z UNRWA, morajo dobiti dostop do severa Gaze," je zapisal na spletu, ki je ob tem opisal grozljive razmere, ki vladajo v tem delu razdejane enklave. Ob splošnem pomanjkanju je izpostavil tudi na nedelujoče bolnišnice in poročila o hudi prezasedenosti zatočišč ter trupla na ulicah na severu enklave. Izrael onemogoča dobavo pomoči, bolnišnice brez elektrike pa niso zmožne skrbeti za tamkajšnje prebivalce, opozarja Lazzarini. Zatočišča agencije ZN so prenapolnjena, po pričevanjih s severa pa mnoge, ki poskušajo zbežati, ubijejo, je še dodal.

Zaradi nevarnosti njihova trupla ostajajo na ulicah, prav tako so onemogočene misije reševanja izpod ruševin. Lazzarini je v tej luči znova pozval k premirju v Gazi. Izrael to zavrača, tako kot redno zavrača očitke o dobavi zadostnih količin pomoči v Gazo. Potem ko je Lazzarinijev namestnik Sam Rose v nedeljo na ameriški televiziji CNN opozoril na velike količine humanitarne pomoči, ki čaka na vstop v Gazo, ga je Cogat, organ izraelskega obrambnega ministrstva, pristojen za palestinske civilne zadeve, obtožil laganja, češ da so za dobavo trenutno odprti trije prehodi z Gazo. Na nezadostno pomoč civilnemu prebivalstvu so v nedavnem pismu izraelskim oblastem opozorili tudi v Washingtonu. Veliko obsodb, a nepripravljenost za ukrepanje Po več kot enem letu uničujoče vojne Lazzarini sliši veliko obsodb na račun Izraela, a hkrati opaža nepripravljenost držav za ukrepanje proti Izraelu, pri čemer je izpostavil EU, ki je še naprej glavna trgovinska partnerica Izraela.

12. slovenski razvojni dnevi so se začeli minuli torek s posvetom o dosedanjem delu Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Do danes so se nato na več prizoriščih zvrstili različni dogodki na temo svetovne prehranske varnosti.

Širitev konflikta iz Palestine na Libanon predstavlja poseben izziv za Carla Skaua, ki je predstavil izzive, s katerimi se v luči izraelskih napadov soočajo libanonski civilisti. Ti so v določeni meri v iskanju varnosti pobegnili celo v Sirijo. Skau je tamkajšnje razmere opisal kot krizo znotraj krize, saj v Siriji še vedno traja državljanska vojna, zaradi preostalih konfliktov pa WFP s težavo zagotavlja pomoč prebivalcem. Še hujše razmere vladajo v Sudanu, kjer WFP opaža pomanjkanje hrane in lakoto, kot je niso beležili več desetletij. Koordinatorka karitasa v Malaviju Chimwemwe Nyambose Ndhlovu je ob tej priložnosti predstavila razmere in izzive v tej vzhodnoafriški državi, kjer se kljub miru prebivalstvo sooča s pomanjkanjem. Od zunanje pomoči so odvisni tudi številni prebivalci drugod v Afriki. 'Smo majhna, a glasna država in naš glas se sliši' Slovenija želi biti v takšnem svetu glas razuma, je poudarila Fajonova. S svojim delovanjem v Varnostnem svetu ZN želi Slovenija po njenih besedah pokazati, da ima multilateralizem spet lahko vlogo pri zagotavljanju varnosti. "Če bi vsaka članica ZN spoštovala ustanovno listino, bi bil svet popoln," je povedala ministrica, a poudarila, da ni tako, ob tem pa med drugim izpostavila vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala, želi Slovenija kot majhna država varovati mednarodno pravo, v luči trajajočih globalnih kriz pa je prepričana, da je Slovenija na pravi strani zgodovine.

Zahvalila se je vsem humanitarnim delavcem in organizacijam, zlasti UNRWA in WFP. "Slovenija se po svojih najboljših močeh trudi podpirati humanitarne in razvojne programe," je zagotovila. Prepričana je, da bi bil, "če bi vsaka članica Združenih narodov spoštovala Ustanovno listino OZN, svet popoln". "A resničnost je žal drugačna." Dodala je, da Slovenija vztrajno odpira ključna vprašanja glede miru in varnosti. "Smo majhna, a glasna država in naš glas se sliši." Slovenija po njenem mnenju uporablja vsa politična sredstva, ki jih ima na voljo, za vzpostavitev miru. "To je naša skupna odgovornost. Ne smemo obupati," je poudarila.

Ministrica je z namestnikom izvršne direktorice WFP Carlom Skauom ob tem podpisala tudi sporazum o namenskem prispevku Slovenije za krepitev podnebne odpornosti skupnosti v sušnih predelih Kenije. Gre za največji razvojni projekt Slovenije v vrednosti dva milijona evrov iz Podnebnega sklada.