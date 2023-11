Fajonova v Jordaniji: Trpljenje civilistov v Gazi se mora končati

"Približuje se zima, trpljenje civilistov v Gazi se mora končati," je še zapisala in poudarila, da morajo politično rešitev izraelsko-palestinskega konflikta, ki bo prinesla trajen mir, poiskati skupaj. "Potrebujemo trajno prekinitev ognja in konkreten mirovni načrt s konkretnim končnim ciljem," je dejala na skupni novinarski konferenci s Cravinhom in Safadijem in dodala, da je ta cilj rešitev dveh držav s priznanjem Palestine.

Po njenih besedah bo sicer pot do cilja dolga in težavna. V luči tega je poudarila potrebo po pogovorih in izpostavila, da si Slovenija - trenutno kot opazovalka in kasneje kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN - želi v tem procesu igrati aktivno vlogo, čeprav se zaveda težavnosti izziva.

Cravinho je medtem pogovor s Safadijem označil za odličnega. "Za dosego trajne prekinitve ognja je bistvenega pomena takojšen, a trajen odziv na humanitarne in politične krizne razmere na Bližnjem vzhodu," pa je na omrežju X zapisalo portugalsko zunanje ministrstvo. V ločeni objavi je poudarilo nepogrešljivo delo ZN v okviru trenutnega začasnega premirja v Gazi in temu izrazilo polno podporo.

Po obisku v Amanu se bosta Fajonova in Cravinho odpravila v Kairo. Tam se bosta popoldne sestala z egiptovskim kolegom Samehom Šourkijem, sprejel pa ju bo tudi predsednik Abdel Fatah al Sisi. Poleg tega se bosta sestala še z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom.

Zunanja ministra Slovenije in Portugalske sta potovanje po Bližnjem vzhodu začela v petek, na dan, ko se je v Gazi začelo štiridnevno premirje. Z izraelskim kolegom Elijem Koenom sta obiskala kibuc Kfar Aza na jugu Izraela, srečala pa sta se tudi s predsednikom Jicakom Hercogom.

Fajonova je v Izraelu med drugim pozvala k mirovnemu procesu, ki bo vodil do priznanja Palestine, saj je to namreč po njeni oceni edino zagotovilo za varnost Izraela. Zatem sta v petek slovensko zunanjo ministrico in njenega portugalskega kolega v Ramali na okupiranem Zahodnem bregu sprejela še palestinski zunanji minister Rijad al Maliki in premier Mohamed Štejeh.