Fajonova v pogovoru izrazila željo po tesnejšem sodelovanju med državama

Tanja Fajon je danes ponovno izrazila zaskrbljenost nad razmerami v Gazi in poudarila, da kakšnih "jasnih smeri, kot sta zaščita civilistov in pa začetek pogovorov za mir, praktično ni". Združene arabske emirate (ZAE) je označila kot pomembnega akterja, ki si prizadeva za umiritev napetosti in vzpostavitev miru v regiji. V luči tega je pohvalila prizadevanja ZAE za končanje vojne v Gazi in za dobavo obsežne humanitarne pomoči za civiliste v tej palestinski enklavi. "Emirati so zelo kritični do vojne v Gazi in vselej poudarjajo, kako pomembna je humanitarna pomoč in kako nujno je vzpostaviti premirje," je dodala.