Fajonova v Siriji: Pred oblastmi je zgodovinska priložnost

"Pred začasnimi sirskimi oblastmi je zgodovinska priložnost in pomembna odgovornost. Ključno je, da izpeljejo vključujoč prehod in postavijo državo, ki bo po meri vseh prebivalcev Sirije. Nova, enotna Sirija mora upoštevati glas tako civilne družbe kot tudi žensk," je še sporočila zunanja ministrica. "Brez stabilne Sirije ni miru na Bližnjem vzhodu. Slovenija bo še naprej pozorno sledila dogajanju, kot del Evropske unije bomo sodelovali tudi pri obnovi države," je po pogovoru z začasnim sirskim vodstvom povedala ministrica Fajon. Poudarila je, da Slovenija podpira ozemeljsko celovitost in suverenost Sirije. Slovenija bo vedno na strani miru in mednarodnega prava, zato je odgovornost za storjene zločine za nas izjemnega pomena, je še dodala. Poudarila je tudi nujnost premirja na severovzhodu države in potrebo, da pride do dialoga z vsemi političnimi skupinami.

Fajon bo danes med drugim obiskala še pisarno Mednarodnega odbora Rdečega križa v Siriji, je ob začetku njenega obiska sporočilo zunanje ministrstvo.

Na obisk v Sirijo je prišla v času negotovih varnostnih razmer v državi po več kot 13 letih državljanske vojne, ki se je končala decembra lani s strmoglavljenjem dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada.

Z obiskom v Damasku zunanja ministrica zaključuje turnejo po Bližnjem vzhodu, ki je bila že njena peta pot v regijo od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael in začetka vojne v Gazi 7. oktobra 2023.

V okviru turneje je Fajonova v nedeljo in ponedeljek obiskala Jordanijo, kjer je med drugim poudarila nedopustnost prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite pripojitve Zahodnega brega. V torek in sredo pa je bila v Bejrutu, kjer je izpostavila pomen ohranitve miru ter Libanonu zagotovila podporo Slovenije v času politične tranzicije.