Fajonova: Zagovarjali bomo mir; Logar: Nočemo odgovorov v stilu mis sveta

Še pred parlamentarno debato o slovenskih prioritetah v New Yorku je nekaj aktivistov na Trgu Republike dvignilo transparente in poslancem oziroma natančneje trenutni oblasti zastavilo javno vprašanje. "Zakaj Republika Slovenija sodeluje v tožbi pred meddržavnim sodiščem na podlagi konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločinov genocida zoper Rusko federacijo, ni pa še izrazila namere, da bo tako tožbo vložila ali se ji pridružila v primeru situacije v Palestini in Izraelu?" je vprašala Barbara Vodopivec iz gibanja za pravice Palestincev.

A medtem je v hramu demokracije druga zunanjepolitična tema in polemika o vladnih prioritetah nestalnega članstva v Varnostnem svetu, spisanih na vsega štirih straneh. "Slovenija bo vsekakor zagovarjala mir in varnost, kar je osnovno poslanstvo Organizacije združenih narodov (OZN). Skušali bomo biti tudi tisti most, graditelj zaupanja med večjimi silami," navaja ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.