Slovenija

Fajonova znova v Ukrajini, tam bo ostala več dni

Kijev, 27. 10. 2025 15.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H. , STA
Komentarji
93

Zunanja ministrica Tanja Fajon začenja obisk v Ukrajini, so sporočili na zunanjem ministrstvu in dodali, da Slovenija podpira prizadevanja za končanje vojne in pravičen mir. Fajonova se bo sicer predvidoma v Ukrajini mudila več dni, med drugim naj bi se sestala z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho.

"Ministrica Tanja Fajon začenja obisk v Ukrajini, kjer Rusija te dni nadaljuje z brutalnimi napadi na civiliste in energetsko infrastrukturo. Uničuje stanovanja, bolnišnice, šole in vrtce," je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo. "Med žrtvami je mnogo otrok. Nujno je takojšnje premirje. Podpiramo vsa prizadevanja za končanje vojne in pravičen mir," so dodali.

Ministrica je naprej obiskala pokopališče Ličakiv v mestu Lvov na zahodu Ukrajine, kjer je položila vence slovenskim vojakom, padlim v 1. svetovni vojni, ter ukrajinskim vojakom, padlim v obrambi Ukrajine.

V Ukrajino je odšel tudi naš televizijski kolega Denis Malačič, ki se bo pozneje oglasil v današnjih informativnih oddajah Svet na Kanalu A in 24UR.

Zunanja ministrica je Ukrajino nazadnje obiskala junija, ko se je v Odesi udeležila četrtega vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Tedaj je Kijevu obljubila nadaljnjo podporo Slovenije.

Preberi še Fajonova v Odesi zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajini, na srečanju tudi Vučić

Slovenija je od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 odločna podpornica Kijeva. Vselej se zavzema za spoštovanje mednarodnega prava, obsoja ruske napade in podpira prizadevanja za končanje vojne. Doslej je Ukrajini namenila za več milijonov evrov humanitarne pomoči ter ji poslala oklepnike in bojna vozila.

Prav tako se je pridružila pobudi Češke za skupno nabavo streliva za Ukrajino in pobudi PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja in druge vojaške opreme Kijevu. Pri slednji bo Slovenija sodelovala predvsem pri financiranju protizračne obrambe.

Ukrajina že dlje časa poziva zaveznice h krepitvi njene zračne obrambe. K temu je sredi meseca v videonagovoru na Parlamentarni skupščini zveze Nato, ki je potekala v Ljubljani, znova pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prav tako se je zahvalil Sloveniji in drugim državam za vso dosedanjo pomoč.

KOMENTARJI (93)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej Lon?ar3
27. 10. 2025 17.31
Le kaj bi Ukrajinci brez nje...
ODGOVORI
0 0
Zgaga Ukrajini
27. 10. 2025 17.25
+1
Ko bi le tam ostala. 🙏
ODGOVORI
3 2
marmilan
27. 10. 2025 17.27
+2
naj kar ostane in to za vedno pri teh neonacistih
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
27. 10. 2025 17.22
+4
se bo spet ritensko odmilakla od spomenikov klavcev naroda ?
ODGOVORI
5 1
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 17.22
+3
Prosim vrni se čimprej domov ker nas skrbi.
ODGOVORI
3 0
Castrum
27. 10. 2025 17.22
+7
A je že povedala, da je zaskrbljena?
ODGOVORI
7 0
wsharky
27. 10. 2025 17.21
+5
naj ostane tam in naj dela družbo vojnemu dobičkarju in njegovi ženi
ODGOVORI
5 0
jank
27. 10. 2025 17.20
-5
Slovenija izvaja premočrtno in dosledno držo glede žrtev in škode, ki jo povzročajo agresorji pa naj si bodo Izraelci, Rusi ali kdo drugi. Ni in ne sme biti boljših ali slabših agresorjev in ni in ne sme biti boljših ali manj vrednih žrtev. In tako ravna zunanje ministrstvo kot tudi trenutno politično vodstvo. S tem si je pridobilo visok mednarodno politični ugled in spoštovanje.
ODGOVORI
1 6
Castrum
27. 10. 2025 17.23
+1
Mimogrede, a nisi bil ti tisti najbolj glasen kritik Ukrajine in Janševega obiska v Ukrajini?....ne rabim odgovora...
ODGOVORI
2 1
kletni goban
27. 10. 2025 17.26
-3
Castrum levakarji nikoli ne bodo iskreno podpirali ukrajine, saj v ukrajini so vstali desničarji, kristjani, pravoslavci, nasprot njih pa tatari, mongolci, korejci, rusi, čečeni in vse živo tud kubanci....vsi z rdečo zastavo komunizma in sovjetske zveze, levak pač čuti privlačnost
ODGOVORI
0 3
Minifa
27. 10. 2025 17.18
+2
Da ji ne bo NAROD sodil...??
ODGOVORI
3 1
txoxnxy
27. 10. 2025 17.17
+4
Pa rdeče švape, da ne bi kdo spgredal kam spada .
ODGOVORI
5 1
Anion6anion
27. 10. 2025 17.16
+8
Kar skoz naj ostane tam
ODGOVORI
8 0
vlahov
27. 10. 2025 17.16
+3
Socialistka nas vodi v vojno . Naj gre v ZDA , k AOC
ODGOVORI
4 1
kletni goban
27. 10. 2025 17.15
-5
Spet ena bedarija, ki jo po forumu trosijo polpismeni levaki, kvečjem bi ukrajince lahko klicali fašiste, ne pa naciste, ker nacionalsocializem je ideologija, ki potrebuje socializem. In tega ima LE Rusija....tudi nacionalizem ima še kako razvit, da gredo lahko ubijat v drugo državo z namenom ozemeljske spremembe
ODGOVORI
2 7
Pamir
27. 10. 2025 17.23
+3
Še en ki pravi da je osamosvojitev Slovenije in Donbasa kriminalno dejanje.
ODGOVORI
3 0
kletni goban
27. 10. 2025 17.27
-1
okej, ko se bo donbas res osamosvojil en dan in ko bodo ljudje tam povedali, da so Donbasci merjasci in svoj narod, potem bo mogoče pa res podobno
ODGOVORI
0 1
cirenij
27. 10. 2025 17.15
+3
Groza, kaj se gre ta ženska, pa Golob. da ji ne prepreči!? Meša že tako gosto meglo! Kaj ima za iskat tam gor? Za nas se naj briga, lahko njej, ki je sama in ji za nikogar ni treba skrbet.
ODGOVORI
5 2
gullit
27. 10. 2025 17.15
+3
A zdaj pa ni nič zaskrbljena?
ODGOVORI
4 1
levnuh, ne svecko
27. 10. 2025 17.14
+5
Draga Tanja. Nobene škode ne bo za Slovenijo, če kar tam ostaneš. Lahko za vedno. Doma nisi (z)mogla pospraviti gnoja, ki so ga na kup spravili tvoji najožji sodelavci v stranki SD ( Litijska, SPIRIT, TEŠ6.... ), si raje odstopila kot predsednica stranke. Tudi tvoji prsteki so v marmeladi.
ODGOVORI
7 2
myomy
27. 10. 2025 17.13
+4
Začetek vojne - CNN, 3. junij 2014; "Zračni napad na Luhansk. Ubitih 8 prebivalcev mesta. S krvjo obarvani pločnik, ženska torbica, razbito steklo, en sam čevelj, prekrit s prahom, je bil med naplavinami, ki jih je v ponedeljek zapustila uničujoča serija eksplozij, ki so zadele mesto Luhansk. Napad je bil nenaden, nepričakovan. Sredi mesta, na trg, kjer so civilisti hodili in delali. Osem ljudi je bilo ubitih, pet žensk in trije moški. Ukrajinska stran je zračni napad na mesto zanikala, toda preiskava CNN v Luhansku je pokazala jasne dokaze, da so vse eksplozije, ki so prizadele stavbo in sosednji park prihajale iz zraka. Vrhovi dreves so bili razcepljeni, vrsta majhnih kraterjev – približno ducat – pa je bila razstreljena v ravni črti, začenši v parku in do obzidja stavbe, ki je raznesla številna njena okna in razpršila območje z žaganim šrapnelom." ....... članek je še vedno dosegljiv na spletu. Toliko o tem kdo je koga prvi napadel z vojsko.
ODGOVORI
8 4
Castrum
27. 10. 2025 17.25
-2
Ah...spet manipulacija. Vzeto iz konteksta. Ceneno, zelo ceneno.
ODGOVORI
0 2
IvanJaJo
27. 10. 2025 17.11
+7
Prav tja spada 💆‍♀️💆‍♂️💆🤳💅🤣
ODGOVORI
8 1
but_the_ppl_are_retarded
27. 10. 2025 17.06
+3
Nej se opremi in gre branit u ja®ek.
ODGOVORI
6 3
Grickoficko
27. 10. 2025 17.06
+8
Kar tam ostani
ODGOVORI
10 2
landrick landrick
27. 10. 2025 17.04
+12
Fajonko spet meglo meša... Grozno in neodgovorno do Slovenije!
ODGOVORI
14 2
