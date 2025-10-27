Fajonova znova v Ukrajini, tam bo ostala več dni

"Ministrica Tanja Fajon začenja obisk v Ukrajini, kjer Rusija te dni nadaljuje z brutalnimi napadi na civiliste in energetsko infrastrukturo. Uničuje stanovanja, bolnišnice, šole in vrtce, " je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo. "Med žrtvami je mnogo otrok. Nujno je takojšnje premirje. Podpiramo vsa prizadevanja za končanje vojne in pravičen mir," so dodali.

Ministrica je naprej obiskala pokopališče Ličakiv v mestu Lvov na zahodu Ukrajine, kjer je položila vence slovenskim vojakom, padlim v 1. svetovni vojni, ter ukrajinskim vojakom, padlim v obrambi Ukrajine.

V Ukrajino je odšel tudi naš televizijski kolega Denis Malačič, ki se bo pozneje oglasil v današnjih informativnih oddajah Svet na Kanalu A in 24UR.

Zunanja ministrica je Ukrajino nazadnje obiskala junija, ko se je v Odesi udeležila četrtega vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Tedaj je Kijevu obljubila nadaljnjo podporo Slovenije.

Slovenija je od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 odločna podpornica Kijeva. Vselej se zavzema za spoštovanje mednarodnega prava, obsoja ruske napade in podpira prizadevanja za končanje vojne. Doslej je Ukrajini namenila za več milijonov evrov humanitarne pomoči ter ji poslala oklepnike in bojna vozila.

Prav tako se je pridružila pobudi Češke za skupno nabavo streliva za Ukrajino in pobudi PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja in druge vojaške opreme Kijevu. Pri slednji bo Slovenija sodelovala predvsem pri financiranju protizračne obrambe.

Ukrajina že dlje časa poziva zaveznice h krepitvi njene zračne obrambe. K temu je sredi meseca v videonagovoru na Parlamentarni skupščini zveze Nato, ki je potekala v Ljubljani, znova pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prav tako se je zahvalil Sloveniji in drugim državam za vso dosedanjo pomoč.