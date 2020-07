Fajonova: Pahorjev poklon pred fojbo bi pritrdil reviziji zgodovine

Kot je poudarila, ima zgodovina svoje žrtve in vsako je treba obžalovati in se je spominjati. Toda zgodovina ima tudi svoje vzroke in posledice, zato utegne biti namera predsednika republike Boruta Pahorja , da se pokloni pred t. i. bazoviško fojbo, politično zlorabljena, če to dejanje ne bo primerno pripravljeno in če ne bo slonelo na strokovnih izsledkih mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, je opozorila.

Zgodovinar in tržaški Slovenec Jože Pirjevec je na novinarski konferenci opozoril, da bo poklon pred bazoviško fojbo napaka. Če gre Pahor na fojbo, bo priznal, da je v tistem jašku še nekaj Italijanov, ki so bili vrženi tja samo zaradi tega, ker so bili Italijani in ne fašisti. Priznal bi, da je šlo za genocidno potezo, ki pod vprašaj postavlja tudi slovensko-italijansko mejo, je dejal Pirjevec.

Ob tem je pozvala Pahorja, naj bazoviška slovesnost z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello temelji na edinem pravem temelju pomiritve - to je poročilu slovensko-italijanske komisije. To poročilo po njenih besedah predstavlja najboljše izhodišče za to, da obe državi nadaljujeta skupno evropsko pot miru sobivanja in sodelovanja.

Slovenci se bomo po njegovih besedah s tem dejanjem kompromitirali, ker bomo potrdili verziji zgodovine, ki je mitična in zlagana. Tržaški zgodovinar ne zanika, da so partizanske čete maja 1945, ko so prišle v Trst in Gorico, zagrešile tudi zločinska in neprimerna dejanja, toda to ne pomeni, da je problem fojb, kot ga svoji javnosti predstavljata italijanska politika in večina medijev, resničen.

Nekdanja italijanska senatorka in poslanka Tamara Blažina pa je izrazila obžalovanje, ker v narodni skupnosti niso bili pravočasno seznanjeni z vsebino obiskov predsednikov Slovenije in Italije. V manjšini se prav tako bojijo, da bo poklon pred obeležjema v Bazovici zasenčil pomen tistega dneva. Poudarila je, da bi morala biti zgodovina v rokah stroke in ne, kot se prevečkrat dogaja v Italiji, v rokah politike, ki z zgodovino manipulira, kar škodi slovenski narodni skupnosti.