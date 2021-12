Fajonova: Zdaj ni čas za parcialne projekte; zdaj je čas, da stopimo skupaj

Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon je pozvala k oblikovanju močnega soglasja za spremembe. Na pogovore je povabila vse demokratične sile, civilno družbo in nastajajoče stranke. Med drugim tudi Roberta Goloba, s katerim naj bi se predvidoma sestala po praznikih. "Zdaj ni čas za parcialne projekte; zdaj je čas, da stopimo skupaj," je poudarila Fajonova.

"Za nami je težko leto. Leto razočaranja, jeze in nemoči. Jasno nam je pokazalo, da nam vlada vlada kaosa, konflikta in korupcije. Vlada to leto zaključuje z oceno negativno. To oceno ji daje 70 odstotkov državljank in državljanov," iztekajoče se leto 2021 ocenjuje predsednica SD. V novem letu nas po njenem prepričanju čaka prelomna odločitev – ali bomo demokratična država ali diktatura. "Socialni demokrati imamo odgovornost, da skupaj z vso demokratično opozicijo, civilno družbo in ljudmi dosežemo spremembe."

icon-expand FOTO: SD icon-chevron-left icon-chevron-right

Po njenem mnenju bo prvo spremembo prinesla zmaga nad sedanjo vlado, da se zaustavi "njeno škodljivo, nezakonito in neustavno ravnanje". "Druga sprememba pa bo drugačno upravljanje države," so sporočili iz stranke. Slovenija po besedah Fajonove potrebuje sposobno, povezano in učinkovito vlado, da se obnovi demokracija, ohrani in okrepi javno zdravstvo, postavijo zdravi temelji javnih financ, izpelje pravičen zeleni prehod in zastavi gospodarski razvoj, od katerega bodo imeli koristi vsi. Opozorila je še, da razpršen parlament, razbit na šibke stranke in liste, ne bo pripeljal do vlade, ki bi bila Slovenijo sposobna voditi varno in drugače. Prav zato je pozvala k oblikovanju "močnega soglasja za spremembe". "Stopimo skupaj. Pogovarjati se želim z vsemi – z gibanji, nastajajočimi strankami in civilno družbo, z vsemi demokratičnimi silami. Vsak je dobrodošel v novem zavezništvu za spremembe. Zdaj ni čas za parcialne projekte; zdaj je čas, da stopimo skupaj," je dejala.