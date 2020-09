Fajonovo bo na volilnem kongresu izzval Jani Prednik

"Odkar sem prevzela vodenje, se zavzemam za neko povezovalnost, za združevanje in to bo tista, jaz upam, moja prednost. Prihajam iz evropskega parketa, če tako rečem. Imam neko kulturo politike, pogovarjanja, dogovarjanja, poslušanja," pravi predsedujoča SD Tanja Fajon .

"Jaz sem bil večkrat kritičen v zadnjem obdobju do tega, da se mi morda preveč odzivamo na trenutnega premiera. Premalo pa poudarjamo tisto alternativno plat, predvsem kar se tiče vsebine," pa poudarja poslanec SD Jani Prednik .

Kongres SD, na katerem bodo odločali o novem predsedniku oziroma predsednici, bo predvidoma potekal 10. oktobra, digitalno. Za podpredsednico stranke so evidentirali 11 kandidatk, za članico predsedstva stranke pa 15 kandidatk.

Članice in člani stranke so sicer poleg Fajonove in Prednika predlagali še Sonjo Lokar.