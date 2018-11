Fakin: Na področju otroške srčne kirurgije je treba izšolati domače strokovnjake

Priznal je, da je bilo pri reševanju otro ške srčne kirurgije nekaj zapletov, in napovedal sestanek z vodstvi ljubljanskega UKC in Nacionalnega inštituta za otro ške srčne bolezni (NIOSB), na katerem si bodo "povedali, kako mislimo to dolgoročno operativno postaviti".Po Fakinovih besedah se v času med počitnicami niso uspe li dogovarjati, spomnil je tudi, da je ljubljanski UKC videl precej nevarnosti v predlogih NIOSB. "Zdaj je čas, da se usedemo," je poudaril.

Kratkoročna rešitev je po Fakinovih besedah enostavna - ukinitev otro ške srčne kirurgije in zdravljenje bolnikov v nekem tujem centru, a bi to bilo trikrat dražje in bi pomenilo dolgoročno okrnjenje medicinske stroke. A so se strokovnjaki kliničnega centra odločili, da se to ne bo zgodilo. "Vložili bodo vse napore, da bi tak center dolgoročno ostal pri nas," je še dodal minister.

Veseli ga tudi, da je na to temo sklicana izredna seje odbora za zdravstvo. Kot je dejal, si bodo vsi končno lahko povedali, kaj si mislijo. "Prilivanje olja na ogenj, kot se je danes zgodilo, nima nobenega smisla. V ospredju mora biti varnost otro k in dolgoročnost tega programa ter da znanje ostane v Sloveniji," se je odzval na današnje pojasnila poslanke SDS Jelke Godec glede sklica izredne seje odbora. Godčeva je med drugim še dejala, da agonija otro ške srčne kirurgije v Sloveniji prehaja "dobesedno v kriminalno dejanje". Seja odbora bo v petek, 16. novembra.

V zvezi s Fakinovo izjavo, da je v teh dneh enega otroka operirala v celoti domača ekipa, pa so iz ljubljanskega UKC sporočili, da so v program pediatrične kardiokirurgije ponovno vključili domačega kirurga."Zaposlili smo kompetentnega pediatričnega kardiologa, smo v konkretnih dogovorih za zaposlitev še enega kirurga," so zapisali.

Imen kirurgov v UKC niso razkrili, ker so jih "v ekipi prosili, da njihovih imen ne izpostavljajo javno". Spletno Delopa poroča, da se je v program pediatrične kardiokirurgije ljubljanskega UKC pred kratkim vrnil kirurg Miha Weiss, ki je operiral dva otroka, enega samostojno, enega pa pod nadzorom čeških kirurgov.

Weiss bo po navedbah Dela 60-odstotno zaposlen na otroški kirurgiji, 40-odstotno pa na odrasli. V službi pediatrične kardiologije se bo zaposlil slovenski zdravnik, ki trenutno dela na Kanarskih otokih, prišel naj bi še kardiolog iz Mostarja, dogovarjajo se z beograjskim kirurgom Igorjem Šehićem, v ljubljanskem UKC pa menda vabijo tudi Janeza Vodiškarja, ki dela v Münchnu, še piše časnik.

Vprašanje zdravstvene oskrbe najmlajših s srčnimi boleznimi je sicer zaznamovalo že dogajanje v sredo, ko sta se na zdravstvenem posvetu z ostrimi besedami soočila generalni direktor ljubljanskega UKC Aleš Šabeder in predsednik sveta NIOSB Igor Gregorič. Slednji je ocenil, da se je stanje programa otroške srčne kirurgije v zadnjih štirih letih še poslabšalo in je katastrofalno. Gregorič mu je očital demagogijo in ga okrcal, da že pol leta zavrača kakršnekoli pogovore o odnosu med kliničnim centrom in inštitutom pri vprašanju otroške kardiokirurgije. Po besedah Šabedra so se z vodstvom NIOSB sicer še naprej pripravljeni pogovarjati in iskati rešitve.