Fakin: Izgube in dolge čakalne vrste niso sprejemljiva opcija

"Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bodo bolnišnice rešile izgub že do konca leta," je opozoril minister in izrazil upanje, da bodo do takrat vsaj zaustavili rast izgub. Po njegovih besedah je ekipa direktorjev in zaposlenih v bolnišnicah že v preteklosti dokazala, "da lahko živimo brez dolgih čakalnih vrst". Dodal je, da zaenkrat ne razmišlja o zamenjavah direktorjev.

Kot je dejal Fakin, bi izgube lahko zmanjšali in tudi odpravili z dodatnim denarjem, boljšo organizacijo dela, večjo produktivnostjo v rednem delovnem času in boljšo izkoriščenostjo kadrov. "Pričakujem, da bodo vsi zaposleni dokazljivo delali šest ur in pol na dan. Da ne bodo le prisotni v službi, ampak bodo delali storitve," je poudaril.

Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Metod Mezeg je po sestanku izrazil pričakovanje, da se bo ministrstvo za zdravje lotilo vprašanja podfinanciranosti zdravstvenega sistema in zagotavljanja dodatnih finančnih virov. Zavzel se je tudi za več menedžerske avtonomije bolnišnic, za kar bo po njegovih besedah potrebna sprememba zakon o vodenju in upravljanju zdravstvenih zavodov.

Mezeg je dejal, da se načeloma strinja z ministrovimi stališči, "vendar pod pogojem, da je cena storitev realna in objektivna", kar pa v tem trenutku ni. Po njegovih besedah je minister napovedal, da bodo kritično pristopili do cene, v združenju pa računajo tudi na posluh ZZZS. "Ena od ključnih ugotovitev v koalicijski pogodbi je, da je zdravstveni sistem podfinanciran," je spomnil.

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je po pogovoru z ekipo ministrstva in direktorji bolnišnic poudaril, da bo potrebno čim prej zagotoviti celovite in natančne podatke o čakalnih vrstah. Po njegovih besedah dobrih odločitev in uspešnih ukrepov ni mogoče sprejemati na približnih ocenah. Opozoril je, da so rezerve v bolnišničnem menedžmentu in odpravi nepotrebnih stroškov.

Tudi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder je potrdil, da današnji sestanek ni prinesel konkretnih sklepov. Dodal je, da bo UKC kljub številnim sanacijskim ukrepom letošnje leto končal z izgubo. Strinja pa se z ministrom Fakinom, ki bo v kratkem obiskal UKC, da izgube in dolge čakalne vrste niso sprejemljiva opcija.

Sicer je bilo po razpoložljivih podatkih v prvem polletju letos kljub sanaciji v izgubi 17 od 27 bolnišnic, pri čemer so bolnišnice skupaj ustvarile 23,7 milijona evrov izgub (17 bolnišnic) in 2,3 milijona evrov dobička (deset bolnišnic). V rdečih številkah je tudi sedem od 15 bolnišnic, ki so v sanaciji.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je 1. avgusta letos čakalo na pregled ali poseg 121.959 bolnikov, od tega 72.012 nad dopustno čakalno dobo.