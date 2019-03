Fakin ni več minister, začasno na čelu zdravstvenega resorja Šarec

Čeprav je že dlje časa znano, da bo premier Marjan Šarec namesto Sama Fakina predlagal generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleša Šabedra , je premier v torek v DZ poslal obvestilo, da bo do imenovanja novega ministra vodenje zdravstvenega resorja prevzel sam. V njegovem kabinetu razlogov za to niso pojasnili, saj gre za Šarčevo odločitev.

Na vprašanje, ali to pomeni, da ne zaupa državni sekretarki Pii Vračko, je bil jasen: "Ja, to pa res ne, po koalicijskem vrhu, kakršno predstavitev je imela, pa težko zaupam. Mislim, da so vsi koalicijski partnerji to slišali. In si težko predstavljam, kako je minister Fakin s takimi ljudmi tudi mislil kaj izpeljati."

Na vprašanje, ali to pomeni, da Vračkove v novi ekipi ne bo, je pristavil:"Ne, zagotovo ne."

Šarec novega ministra pričakuje v najkrajšem času

Šarec pričakuje, da bo DZ v najkrajšem času imenoval novega ministra, predvidoma do konca marca. Po nekaterih neuradnih informacijah bo seja parlamentarnega odbora za zdravstvo v ponedeljek zjutraj.

Šarec je Fakinovo pismo o odstopu z ministrskega položaja prejel 8. marca. Kot je v njem pojasnil Fakin, se mu zdravstveno stanje izboljšuje prepočasi, da bi lahko funkcijo zadovoljivo opravljal. Premier je še isti dan napovedal, da bo za novega ministra predlagal Šabedra, ki je na začetku lanskega leta prevzel vodenje ljubljanskega UKC.

V nadaljevanju današnje seje se je DZ seznanil tudi z odstopom Jureta Lebna s položaja ministra za okolje in prostor.