Fakin: Uporabili bomo številke in se odločali na podlagi podatkov

Minister za zdravje Samo Fakin je po sestanku napovedal, da bodo "uporabili številke in se odločali na podlagi podatkov". Poudaril je, da ministrstvo za zdravje ne bo začelo pogajanj z zdravstvenimi sindikati, saj je zanje odgovorna vladna pogajalska skupina. Kot je dodal, zaenkrat ni predvideno, da bi se posamezni ministri pogajali s posameznimi skupinami sindikatov.

Ob tem je minister dejal, da zahtev zaposlenih v zdravstveni negi v zvezi s kadrovskimi standardi in normativi zaenkrat ne more komentirati, saj se še mora podrobno seznaniti z zdajšnjim stanjem na tem področju. "Je pa to stvar pogajalskih skupin," je opozoril in ocenil, da do težav prihaja tudi zato, "ker ponekod šepa organizacija, menedžment in upravljanje bolnišnic".